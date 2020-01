Holly Holm voulait être plus excitante à l’UFC 246, toujours en lice pour le titre UFC

LAS VEGAS – Holly Holm reconnaît que son combat à l’UFC 246 n’a pas été le plus excitant.

Holm (13-5 MMA, 6-5 UFC), ancienne championne des poids coqs de l’UFC, a battu Raquel Pennington lors d’un match revanche de leur rencontre de 2015 à l’UFC 184.

Comme de nombreux téléspectateurs, la victoire par décision unanime de Holm en trois tours n’a pas été à la hauteur de ses normes d’excitation auto-imposées. Le natif du Nouveau-Mexique claque en partie ce que Pennington (10-8 MMA, 7-8 UFC) a essayé d’imposer.

“Je veux toujours en faire plus et je veux toujours être plus excitant”, a déclaré Holm après le combat. «Je veux toujours un KO et montrer une (bonne) performance et tout ça. Évidemment, je regarde toujours en arrière et j’aurais aimé pouvoir faire ceci ou cela. Cela étant dit, elle est également l’une de ces combattantes vraiment décousues. Elle peut en quelque sorte rendre un combat désordonné. »

À plusieurs reprises au cours du co-événement principal de 15 minutes, les fans présents à la T-Mobile Arena ont exprimé leur mécontentement. Holm n’a pas remarqué beaucoup de huées, car elle était concentrée sur la tâche à accomplir – bien qu’elle en ait entendu certains. Si vous la prenez au mot, Holm n’est pas gêné par les railleries.

“J’ai entendu des huées”, a déclaré Holm. «Je n’ai pas entendu grand-chose ce soir, mais j’en ai entendu deux. Habituellement, les gens qui huent ne sont pas ceux qui font ça pour un travail, donc ça ne me dérange pas vraiment. Je ne comprends pas tout ce que tout le monde fait dans son travail, donc je ne vais pas le critiquer. Ça ne me dérange vraiment pas.

«Je ne fais ça pour personne. Je le fais pour moi. J’essaie de rendre les gens autour de moi fiers de moi. Je veux faire des choses comme ça. Je veux les rendre fiers. J’adore avoir des fans et je veux toujours leur donner le meilleur show possible. Parfois, je suis loin de ça. Cela me pousse à vouloir aller de l’avant et à continuer de s’améliorer. »

Depuis qu’elle a perdu son titre contre Miesha Tate en 2016, Holm s’est battue trois fois pour l’or UFC. Elle a échoué à chaque fois, perdant contre Germaine de Randamie, Cris Cyborg et, plus récemment, Amanda Nunes. Ce n’est pas parce qu’un titre tiré contre Nunes serait un match revanche que cela est impossible – selon Holm.

“Quand je dis que je veux un tir au titre, c’est quelle que soit la voie pour y arriver”, a déclaré Holm. “C’est l’objectif. Quand j’ai commencé le MMA, tout le monde a dit: “Qu’est-ce que tu fais?” C’est comme “Je veux être un champion à la fois de la boxe et du MMA.” Je veux le faire.

«Beaucoup de gens se disent:« Pourquoi commencez-vous une toute nouvelle carrière à 29 ans? Vous avez presque 30 ans. Vous pensez que vous pouvez aller faire cette toute nouvelle carrière? “Eh bien, j’ai encore 38 ans maintenant. Je suis toujours prêt à partir. Je sais que je suis plus forte que les filles de ma catégorie de poids. Je sais que je suis en forme et en bonne santé. Je sais que je peux faire plus. “

L’UFC 246 a eu lieu samedi au T-Mobile Arena de Las Vegas. La carte principale a été diffusée à la carte après les préliminaires sur ESPN et les premiers préliminaires sur UFC Fight Pass / ESPN +.

Consultez la conférence de presse complète de Holly Holm dans la vidéo ci-dessus.

