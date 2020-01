«HOLY S — T!» Dana White dévoile une vidéo PPV d’ouverture de l’UFC 246 pour «McGregor vs Cowboy»

Je ne suis pas facilement ému par le battage médiatique avant le combat, de la même manière qu’un boulanger vétéran n’est pas facilement tenté par un beignet de gelée, mais celui-ci m’a touché parce que “Wanted Dead or Alive” de Bon Jovi était ma confiture au collège , bien avant que nous n’utilisions des phrases comme «ma confiture». En partie parce que Jonny et moi avons grandi dans le même comté, mais surtout parce que cette chanson donne un coup de pied au cul.

Avant cela, c’était «Home Sweet Home» de Motley Crue (faire semblant de s’en soucier).

Quoi qu’il en soit, le président de l’Ultimate Fighting Championship (UFC), Dana White, a divulgué la promo d’ouverture à la carte (PPV) de l’UFC 246, celle qui donne généralement le coup d’envoi de l’événement. Écoutez comme «Wanted Dead or Alive» gémit en arrière-plan tandis que le gars de la voix officielle projette l’événement principal Conor McGregor contre Donald Cerrone poids welter, en descendant ce samedi. nuit (18 janvier 2020) à l’intérieur de la T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada.

Soyez excité.

MMAmania.com offrira une couverture en direct, tour par tour, coup par coup de l’ensemble de la carte de combat UFC 246 ce week-end ICI, en commençant par le Fight Pass /ESPN + Matchs «préliminaires» en ligne, qui doivent commencer à 18 h 30. ET, puis le solde de sous-carte restant sur ESPN à 20 heures. ET, avant l’heure de début de la carte principale PPV à 22h00. ET sur ESPN +.

