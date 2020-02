Hooker contre Felder, Angela Hill, Bellator, plus

Bienvenue dans «Spinning Back Clique», l’émission hebdomadaire de MMA Junkie qui présente les plus grands sujets des arts martiaux mixtes. Dans l’épisode de cette semaine, “Gorgeous” George, “Goze” et John Morgan déballent ce qui s’est passé à l’UFC sur ESPN + 26, y compris le tournoi principal Dan Hooker contre Paul Felder.

AFFICHER LE COMPTE RENDU:

Dan Hooker a battu Paul Felder avec une décision divisée comme un rasoir à l’UFC lors de l’événement principal ESPN + 26. Les juges ont-ils bien compris? Et que devrait-il se passer ensuite pour Hooker et Felder?

Angela Hill, poids-paille féminin de l’UFC, s’est battue pour la sixième fois en 11 mois, ce qui constitue un nouveau record promotionnel. Est-ce la femme Donald Cerrone? Doit-elle continuer à se battre avec cette fréquence, ou devrait-elle se détendre et attendre de grands combats pour essayer de se disputer le titre?

Le champion des poids moyens de l’UFC, Israel Adesanya, a reçu beaucoup de chaleur pour un commentaire qui semblait faire la lumière sur le 11 septembre. Il s’est excusé après coup. At-il vraiment merdé d’une manière impardonnable? Et ses excuses étaient-elles au rendez-vous?

Bellator a eu des événements consécutifs le week-end dernier – un à Thackerville, Okla., Et un à Dublin. Quels étaient les combattants qui se sont démarqués des deux spectacles?

Cette semaine, Joseph Benavidez s’attaque à nouveau à un titre de poids mouche en affrontant Deiveson Figueiredo pour la ceinture vacante de l’événement principal de l’UFC Norfolk. Doit-il avoir cette ceinture pour cimenter son héritage?

Pour obtenir des réponses à toutes ces questions, regardez l’épisode 17 de «Spinning Back Clique».

