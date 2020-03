Horaires de l’UFC 248 dans différents pays et où voir l’événement

Avant de revoir les différents horaires ainsi que les chaînes où regarder UFC 248jetons un oeil à affiche qui présentera cet événement. Un événement qui s’est tenu en quelques heures au T-Mobile Arena de Las Vegas. Et cela a deux championnats en jeu. Un événement qui pourrait être parmi les meilleurs de 2020 à la fin de l’année.

Affiche UFC 248

Événement principal

Israel Adesanya vs Yoel Romero – Championnat du monde des poids moyens

Weili Zhang vs Joanna Jedrzjczyk: Championnat du monde de poids de paille

Beneil Dariush vs Drakkar Klose

Neil Magny contre Li Jingliang

Alex Oliveira contre Max Griffin

Préliminaires

Sean O’Malley contre José Quiñonez

Mark Madsen contre Austin Hubbard

Rodolfo Vieira vs Saparbeg Safarov

Gerald Meerschaert contre Deron Winn

Premiers préliminaires

Emily Whitmire contre Polyana Viana

Douglas Silva de Andrade contre Movsar Evloev

Danaa Batgerel vs Guido Cannetti: poids coq.

Maintenant, nous allons avec les horaires de l’UFC 248.

UFC 248 heures

Mexique: 17: 15/19: 00/21: 00 heures. Chili: 20: 15/22: 00/00: 00 heures. La Colombie: 18: 15/20: 00/22: 00 heures. Argentine: 20: 15/22: 00/00: 00 heures. Pérou: 20: 15/22: 00/00: 00 heures.Espagne: 00: 15/02: 00/04: 00 heures. États Unis: 18: 15/20: 00/22: 00 heures (EDT) / 15: 15/17: 00/19: 00 heures (PDT).

Et aussi avec les canaux où il peut être vu.

Canaux UFC 248

Événement principal: Fighting Sports Network (Mexique), Fox Action Premium, ESPN (Amérique latine, salo Mexique), DAZN en Espagne et PPV (États-Unis via ESPN +). Préliminaires: Fighting Sports Network (Mexique), Fox Action Premium et ESPN (Amérique latine, sauf le Mexique), UFC Fight Pass (Amérique latine et Espagne) et ESPN (États-Unis).Premiers préliminaires: UFC Fight Pass (dans le monde).