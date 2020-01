Horaires et comment voir l’UFC 246 McGregor vs Cerrone

McGregor vs Fermé c’est contesté ce soir samedi 18 dans le T-Mobile Arena de Las Vegas (États-Unis). Le retour de Conor McGregor à l’octogone est déjà une réalité.

L’Irlandais se mesurera à son retour au Donald ‘Cowboy’ Cerrone dans le combat le plus attendu de l’événement UFC 246 après sa dure défaite il y a 15 mois Khabib Nurmagomedov.

Le retour de Conor McGregor a suscité un grand intérêt depuis McGregor avait combattu dans l’UFC depuis Khabib Nurmagomedov l’a vaincu par K.O. dans UFC 229, Il y a plus d’un an.

Panneau d’affichage de l’UFC 246: McGregor vs Cerrone

Panneau d’affichage principal

Conor McGregor contre. Donald Cerrone (poids welter)

Holly Holm contre Raquel Pennington (poids du coq femelle)

Aleksei Oleinik contre. Maurice Greene (poids total)

Claudia Gadelha vs Alexa Grasso (poids de paille) ANNULÉ

Anthony Pettis contre Carlos Diego Ferreira (poids léger)



Panneau d’affichage préliminaire

Roxanne Modafferi contre Maycee Barber (poids des mouches femelles)

Andre Fili vs. Sodiq Yusuff (poids plume)

Drew Dober contre Nasrat Haqparast (poids léger)

Sabina Mazo vs. JJ Aldrich (poids de la mouche femelle)

Tim Elliott contre. Askar Askarov (poids de la mouche)

Brian Kelleher contre Ode Osbourne (poids du coq)

Aleksa Camur contre Justin Ledet (poids léger léger)

Chas Skelly vs. Grant Dawson (poids plume)

Horaires pour voir l’UFC 246, McGregor vs. Fermé

Colombie: 22h00

Équateur: 22 h 00

Argentine: 12 h 00

Uruguay: 12h00

Chili: 12 h 00

Mexique: 21 h 00

États-Unis: 22h00

Espagne: 04h00 (Dimanche 19)