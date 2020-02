Hot Tweets: Deux idées sur la façon de corriger le jugement MMA

Le week-end dernier, Jon Jones s’en est sorti avec un en volant une victoire à Dominick Reyes avec l’aide de trois juges. Cela a naturellement suscité plus de débats sur la façon de corriger le score dans le MMA, alors approfondissons les mauvaises herbes sur ce sujet et sauvons ce sport des peuples Cecil du monde.

alors, jed, comment fixeriez-vous la notation et le jugement en mma?

– Bruce Lee, PhD (@ B_Lee253) 12 février 2020

Commençons par cette hypothèse, que je pense que nous pouvons dire est vraie: Peu importe ce que nous faisons, marquer et juger en MMA ne sera jamais parfait. Le jugement MMA est subjectif, et parce que la gamme d’opinions sur le combat et ce qui constitue un bon combat est large, vous n’allez jamais rendre tout le monde heureux de la décision jamais rendue. Donc, étant donné cette compréhension, comment pouvons-nous améliorer le score MMA afin que la plupart des gens soient satisfaits des résultats, ou nous rapprochons-nous de la «bonne» décision?

Une tonne de façons.

D’abord et avant tout, la façon dont les combats sont notés est idiot, et je ne parle pas du système de 10 points. Le système de 10 points doit être stupide, mais pas pour la raison pour laquelle tout le monde en MMA le pense. Le système à 10 points doit être stupide parce que c’est vraiment un système à 3 points déguisé en 10 points.

Tout le monde pense, en grande partie parce que Joe Rogan a pris cette boîte à savon, que le système de 10 points doit ne pas fonctionner pour le MMA car c’est un résidu de la boxe et ce sont des sports différents. Le fait est qu’un système de notation en 10 points est très bien, car littéralement toutes les autres choses subjectives de l’histoire humaine en utilisent une variation, ou l’ont fait à un moment donné. Il n’y a rien de mal objectivement à marquer des rounds d’un combat avec une valeur numérique puis à tout additionner pour voir qui en a plus. Ce qui ne va pas, ce sont les paramètres utilisés pour déterminer qui gagne un tour.

Que ce soit les nouvelles règles unifiées ou les anciennes règles, les gradations entourant les scores des rondes sont absurdes, et cela crée au moins 50% des mauvaises décisions que nous voyons. Pensez à tout autre événement sportif basé sur les scores? Utilisent-ils seulement trois chiffres pour discerner la différence entre des concurrents de classe mondiale qui, de par leur nature, sont extrêmement proches en termes de capacités? Non.

C’est pourquoi la gymnastique, le ski, la planche à roulettes, la plongée et le patinage artistique utilisent tous des points fractionnaires pour déterminer qui devrait gagner!

Alors maintenant, vous pensez “eh bien, c’est une façon longue de dire que nous devrions utiliser des demi-points”, mais c’est là que vous vous trompez. Je déteste les demi-points, car les demi-points sont, à première vue, ridicules. Le système de 10 points doit contenir 10 points. UTILISE LES! Les vis ayant des demi-points utilisent simplement plus des 10 points. Ainsi:

10-10: Aucune différence significative de dégâts.

10-9: Une manche serrée et compétitive où le juge privilégie légèrement un combattant par rapport à l’autre, en fonction des dégâts.

10-8: Une manche compétitive qui a tout de même eu un vainqueur clair, basé sur les dégâts.

10-7: un tour unilatéral. Le vainqueur a complètement dicté la manche et a fourni la grande majorité de l’infraction, ou une manche compétitive où un combattant a presque terminé l’autre combattant.

10-6: Une ronde complètement unilatérale où un combattant en arrête presque un autre à plusieurs reprises.

10-5: un round où le combat aurait dû être arrêté par l’arbitre.

Pour tous les rounds, les tentatives de soumission et les positions dominantes (c.-à-d. Contrôle arrière, montage complet, contrôle latéral) doivent être notées comme des «dommages», le degré auquel la décision du juge est laissée de la même manière que les dommages frappants sont évalués.

Donc, essentiellement, nous travaillons dans le cadre des 10 points incontournables, en appliquant le concept de base du système des demi-points sans la folie des demi-points, et en construisant une gradation plus claire entre les scores afin que les juges soient obligés d’être plus exigeants. Nous encouragerions également une utilisation plus libérale des 10-10 rounds, car le système de notation plus agressif devrait conduire à des scores plus disparates et créer moins de tirages (ce qui est le principal obstacle aux 10-10 rounds. Ce serait, je crois, un amélioration de la façon dont les combats sont actuellement notés.

Mais qu’en est-il d’une idée plus radicale à la place? Essayez celui-ci pour la taille.

Sauf si le premier tour est considéré comme un 10-10, le vainqueur du premier tour reçoit un score de 10. Le combattant réputé perdant par le juge reçoit un score de 5.

Le juge marque ensuite chaque round suivant en fonction de la façon dont le premier round a été marqué, marquant des rounds de domination similaire avec la même valeur numérique que le premier round, et des rounds plus ou moins dominants avec plus ou moins de points pour le combattant perdant.

Donc, si le juge Jed estime que le combattant A a remporté le premier tour, il marquera le tour 10-5 pour le combattant A. Ensuite, si le juge Jed a estimé que le combattant B a remporté le tour 2 avec un niveau de domination sensiblement similaire, le juge Jed marquera le tour 2 10-5 pour le combattant B. Si le juge Jed détermine que le combattant B a gagné le tour 2 par une marge plus grande que le combattant A a gagné le tour 1, alors il marquera le tour 10-4 (ou moins) en faveur du combattant B. Et ainsi de suite et ainsi de suite jusqu’à la fin du combat.

Je pense depuis longtemps que c’est le moyen le plus naturel de marquer des combats et qu’il conduirait à la meilleure représentation des personnes qui croient avoir gagné le combat. Pensez-y, les gens jugent naturellement les choses en fonction d’autres choses similaires tous les jours. Même les juges MMA font probablement inconsciemment une partie de cela déjà. Alors pourquoi ne pas simplement vous diriger vers le dérapage et utiliser nos tendances naturelles pour aboutir à la méthode de notation la plus naturellement précise? Revenez en arrière et revoyez quelques combats MMA controversés du passé, je parie que le bon résultat aurait été obtenu s’ils avaient utilisé cette méthode.

En dehors de ces deux révisions du système de notation, il existe un certain nombre d’autres façons d’améliorer positivement le jugement MMA, alors parlons également de certaines d’entre elles.

Réflexions sur le score en direct entre les manches?

– Cole Landers (@Colelanders) 11 février 2020

C’est une excellente idée et une Invicta a déjà l’intention d’expérimenter! Ne pas avoir de score ouvert est la définition même de l’idiotie tenace. Le seul argument qui suscite un vengeance contre lui est “eh bien, un combattant va rouler s’il sait qu’il est en avance de deux rounds!” Bon alors? Selon cette même logique, l’autre combattant fera des boules en essayant de gagner, forçant ainsi la main des combattants côtiers et faisant peut-être plus pour en fait garder les combats hors des mains des juges.

Cela dit, le score ouvert ne résoudra en rien le jugement du MMA. Juste parce que tout le monde connaîtra le score, cela ne signifie pas que les juges ne marqueront toujours pas les choses de la même manière cassée. Cela rendra les vols plus agréables car nous les verrons venir.

pourquoi le @ufc ne demande-t-il pas aux combattants à la retraite de juger les combats?! Je ne vois rien de mieux que d’avoir quelqu’un comme le ring d’Iceman @ChuckLiddell!

– Joe Smith (@smithwjoe) 11 février 2020

C’est une autre idée qui est souvent présentée comme un baume pour un mauvais jugement, mais celle-ci est moins efficace que les gens pourraient le croire. D’une part, les anciens combattants peuvent être juges. Tout le monde peut l’être. Rien n’empêche littéralement tous les membres du Temple de la renommée de l’UFC d’obtenir une licence et de commencer à juger. Ils choisissent de ne pas le faire.

Mais même s’ils ont décidé de passer au jugement en masse, le résultat peut ne pas être aussi glorieux que beaucoup l’imaginent. Pensez à de nombreux autres sports comment les meilleurs entraîneurs sont rarement d’anciens joueurs. La même logique s’applique ici. Peut-être qu’ils étaient des joueurs, mais être un joueur stagne également votre pensée de certaines manières qui seraient probablement préjudiciables au jugement.

J’ai beaucoup d’amour pour la carrière et les réalisations de Chuck Liddell, mais j’ai peu confiance en sa capacité à juger un combat avec précision. Et ce n’est pas seulement un coup à Chuck. Samedi, Dominick Cruz était convaincu qu’Ilir Latifi aurait dû gagner la décision contre Derrick Lewis, qui est une folie. Les combattants ont leurs propres préjugés prédéfinis sur ce qui constitue gagner et perdre un combat, et ils correspondent généralement à la façon dont ce combattant s’est battu. Il est logique, après tout, qu’ils aient passé leur vie à faire les choses dans un sens et avec beaucoup de succès.

Et rien de tout cela ne mentionne même d’anciens combattants jugeant d’autres combattants, avec lesquels ils ont une relation personnelle ou professionnelle, ou une sorte de préjugés persistants pour ou contre basés sur l’affiliation à l’équipe de combat, etc.

En fin de compte, la réponse ne consiste pas à inciter davantage de combattants à juger les rôles; c’est pour obtenir des personnes plus compétentes dans ces rôles et avoir une réelle responsabilité pour mal faire.

Même en dehors du jugement, cela devrait être fait. Tous les combats devraient être de cinq tours de 5 minutes parce que c’est ce que les adultes devraient combattre. Ce n’est pas de la boxe au niveau de Butterbean, donc avoir des combats de 15 minutes est absurde et au MINIMUM NU, si l’UFC ne le fait pas, alors tous les combats entre concurrents classés devraient être de 5 5, car ce sont tous des titres apparemment possibles challengers. Et si vous faites tous les combats en 5 rounds, vous aurez moins de mauvaises décisions car il y a plus de possibilités pour les combattants de terminer les combats ou d’établir une nette domination.

Pour conclure notre discussion sur la correction des jugements MMA, voici quelques autres suggestions qui pourraient aider à améliorer ce dont nous nous plaignons depuis plus d’une décennie:

Tous les combats doivent être notés par cinq juges. Trois est un nombre arbitraire retiré de la boxe. Avoir cinq juges réduira la probabilité de résultats incorrects tout en restant un nombre gérable.

Les juges ne sont pas assis à côté de la cage pour regarder les combats. Un autre vestige de l’époque révolue où s’asseoir au bord de la cage était le meilleur siège de la maison. Croyez-moi, je me suis assis à plusieurs reprises au bord de la cage, et bien que ce soit une expérience passionnante, c’est probablement le pire siège de la maison pour un score objectif. Assis les juges dans une pièce avec des moniteurs et des angles de vision multiples est le moyen optimal de leur faire marquer un combat.

Les commissions doivent avoir une véritable responsabilité pour les mauvais jugements. C’est normal de foirer de temps en temps. Ça arrive à tout le monde. Mais si vous sucez continuellement et de façon flagrante, vous devez faire face à des conséquences. A moins que tu ne sois moi. Veuillez ne pas me virer, MMAFighting.

Avec toutes ces discussions sur la notation et le jugement, quels sont les plus grands vols de décision dans l’histoire du MMA?

– Paul Garcia (@hpaulg) 13 février 2020

Celui qui me plaît toujours le plus est le bouleversement de B.J. Penn par Frankie Edgar lors de leur premier combat. Penn a clairement remporté trois rounds et sans doute quatre, et lui perdre le titre face à Edgar a changé irrévocablement l’histoire du MMA. Si Penn gagne, il se défend ensuite contre Maynard (un match facile), puis probablement contre Anthony Pettis dans une fusion de titres WEC-UFC. Penn légèrement post-prime contre Pettis qui approche de son apogée est un genre de combat qui nous a été volé. Karma est revenu sur Edgar pour cela, alors que Benson Henderson a obtenu deux décisions de BS sur lui.

En dehors de celui-là, la victoire de Robert Whittaker dans le deuxième combat contre Yoel Romero reste assez flagrante, étant donné qu’il y a eu deux rounds où Romero a failli tuer le champion. La victoire de Jon Jones sur Dominick Reyes va vieillir comme du pain. Mais la pire décision de tous les temps est incontestablement le combat légendaire Mike Easton contre Chase Beebe poids coq au Ultimate Warrior Challenge, où Easton a remporté une décision partagée malgré le fait que Beebe ait CLAIREMENT remporté quatre rounds. Bon sang, Beebe a soutenu Easton pendant une grande partie du combat. C’était une de ces décisions où c’était si incroyable, cela aurait été plus logique si les juges avaient mélangé les deux combattants sur les cartes. Sérieusement, si 10 000 personnes dans le monde ont vu ce combat, alors 9 998 d’entre elles pensent toutes que Beebe a clairement gagné. C’est l’étalon-or de l’affreux jugement.

avec rafael lovato jr abandonnant son championnat en raison d’une condition médicale, pourriez-vous fournir une rétrospective de carrière?

en espérant qu’il puisse revenir, mais cela semble peu probable ..

– Bruce Lee, PhD (@ B_Lee253) 11 février 2020

Au cas où vous auriez raté la nouvelle, Rafael Lovato Jr. a officiellement quitté le titre de poids moyen Bellator en raison de ses problèmes médicaux. C’est une triste histoire et la fin probable de ce qui jusqu’ici a été une carrière assez remarquable.

Lovato a fait le saut au MMA après l’une des carrières de grappling les plus réussies de l’histoire, remportant quatre championnats du monde et médaillé 12 fois au total. Puis, malgré le départ du MMA à 31 ans, son succès a enregistré un succès similaire dans la cage, remportant le titre de poids moyen LFA dans son troisième combat professionnel seulement, puis battant Gegard Mousasi pour remporter le titre de poids moyen Bellator dans son dixième combat professionnel. Cela aurait été en soi une carrière incroyable, mais il semblait que Lovato ne faisait que commencer. Il semble maintenant que 10-0 pourrait être aussi loin qu’il ira.

Demandez à quiconque a travaillé avec Lovato Jr. ou lui a parlé, et ils seront tous d’accord pour dire que c’est un gars formidable. En plus de cela, Lovato était aussi juste une personne amusante et intéressante, le genre de gars qui a passé sa vie à apprendre à se débattre et est peut-être un peu bizarre à cause de cela, mais d’une manière captivante. Et son style était le même! Lovato était un grappler d’élite qui avait suffisamment de coups pour être dangereux, mais suffisamment de trous pour paraître vulnérable contre quiconque. C’était le genre de combinaison fascinante qui aurait rendu l’argumentation de ses combats infiniment agréable. J’avais hâte de discuter sans succès des chances de Lovato contre les meilleurs de l’UFC pour les années à venir, et maintenant il semble que le plus grand «et si» entourant sa carrière sera beaucoup plus tragique. Nous sommes tous moins bien lotis pour cela.

Bonne chance, Rafael, et nous espérons tous que vous pourrez trouver un moyen de dépasser cette chose et de retourner dans la cage un jour.

