Hot Tweets: discuter de l’impact du coronavirus sur l’UFC 249 et une importante question hypothétique

Cela fait un bout de temps depuis que nous avons eu un Hot Tweets, alors récapitulons tout ce qui s’est passé depuis: le monde a commencé à se terminer et les sports ont été annulés.

Oui, cela le couvre à peu près. Parlons donc de COVID-19 et de la façon dont il peut ou non affecter l’UFC 249.

Quelles sont les chances que Khabib Tony se produise?

– Hector Orozco (@ 2JZ_LOVE) 19 mars 2020

Dans le cas où vous avez été enfermé dans la maison Big Brother et n’avez aucune idée de ce qui se passe: une pandémie mondiale a provoqué l’annulation ou le report de presque tous les grands événements sportifs, y compris plusieurs événements UFC. Et pourtant, malgré la gravité de la situation et l’unanimité des professionnels de la santé, qui exhortent fortement tout le monde à s’isoler et à garder les grands rassemblements de personnes au minimum absolu, Dana White a fermement insisté sur le fait que l’UFC 249 et la lutte pour le titre léger entre Khabib Nurmagomedov et Tony Ferguson se produiront, d’une manière ou d’une autre. Mais est-ce vraiment le cas?

Les faits sont les suivants:

L’UFC 249 est dans moins d’un mois.

L’UFC 249 pourrait avoir un emplacement, car l’État de New York n’est plus disposé à lui permettre d’aller de l’avant.

L’équipe de Khabib a déclaré qu’elle avait besoin d’un emplacement avant la semaine de combat, sinon elle devrait refuser l’événement.

Las Vegas – le lieu de repli présumé pour le combat – est actuellement soumis à un arrêt de 30 jours, et Khabib a été ouvert sur le fait de ne jamais souhaiter participer à nouveau au Nevada après l’UFC 229.

Cela donne donc à l’UFC 20 jours pour trouver un nouvel emplacement qui lui permettra de tenir l’événement, permettra aux combattants de voler de partout dans le monde et aura des logements pour les combattants, leur équipe, le personnel de l’UFC, etc.

Écoutez, je ne dis pas que cela ne peut pas être fait. Mais la logistique ici serait un tronçon, même dans les meilleures circonstances, et ce sont loin d’être les meilleures circonstances. Il n’y aura tout simplement pas autant de villes / pays disposés à accueillir l’UFC à ce sujet, d’autant plus que cela ne sera même pas une grande bénédiction économique pour eux, car toute version de cette histoire se déroulant implique une arène fermée.

Khabib et son équipe sont de retour en Russie, ce qui signifie que l’UFC 249 s’y déroule ou qu’ils ont abandonné le combat qui se déroule comme prévu, et même si ce n’est pas impossible, j’ai du mal à penser que Tony va s’envoler vers le cou de Khabib des bois pour le combattre avec un préavis de deux semaines.

Dana a osé les gens à parier contre lui à ce sujet et, pour être honnête, il a l’habitude de prouver que les sceptiques ont tort. Mais je prends l’autre côté de celui-ci.

1) Étant donné que la porte du stade est généralement au point mort ou légèrement inférieur aux coûts d’installation, pensez-vous que l’UFC facturera plus de PPV pour @TeamKhabib vs @TonyFergusonXT

2) Si oui, combien êtes-vous prêt à payer pour voir le plus grand combat léger de tous les temps? # UFC249 # COVID19

– Texas Bear (@ElOsoDeTejas) 13 mars 2020

Si ce combat se produit d’une manière ou d’une autre, dans mon esprit, il ne peut se produire que dans un sens: le reste de la carte est annulé, et seuls l’événement principal et le co-principal ont lieu dans un espace d’événement fermé; minimum de personnes impliquées. Si tel est le cas, ce serait une mauvaise optique de faire grimper le prix du PPV, car il semblerait que l’UFC essaye de profiter de la pénurie de sports en ce moment.

Cela étant dit, je n’ai pas besoin du reste de l’UFC 249. Personne n’en a besoin. Le seul combat que quelqu’un doit voir est Khabib contre Tony, et ce n’est pas seulement le plus grand combat léger de tous les temps, c’est le meilleur combat de tous les temps. Ce combat est pour le statut de G.O.A.T léger. et, légitimement, le vainqueur aura une réclamation décente en tant que livre pour livre G.O.A.T. Il s’agit d’un événement véritablement sans précédent dans le MMA et qui ne se reproduira probablement pas de sitôt. C’est l’idéal parfait du sport. C’est pourquoi j’espère que l’UFC 249 ne se produira pas.

MMA ne s’améliorera jamais littéralement que Khabib contre Tony. Tout ce qui se passe après peut le dépasser en termes de spectacle, mais rien ne le dépassera jamais en termes de signification – seulement égal. Je sais que l’idée de l’attendre – encore une fois – est nul, mais je ne veux pas que l’héritage du plus grand combat de tous les temps soit terni car il a eu lieu devant 23 personnes dans un gymnase de Makhachkala au milieu d’une pandémie mondiale. Je veux toute la pompe et les circonstances, le cirque médiatique et l’accumulation promotionnelle à grande échelle qui devraient accompagner le meilleur combat de tous les temps. Incidemment, l’accumulation sera encore plus grande une sixième fois, car Dieu lui-même semble déterminé à empêcher ce combat de se produire. Nous le méritons.

Cela étant dit aussi, si le combat a lieu, il n’y a aucun moyen que je ne le regarde pas. En plus de ne pas vouloir que le combat se déroule pour les raisons personnelles décrites ci-dessus, je pense que la tenue d’événements à l’heure actuelle aboutit à une faillite morale. Mais si le 18 avril se déroule et que Khabib et Tony sont dans la cage ensemble, je lèverai haut mon drapeau d’hypocrite et achèterai ce PPV, peu importe le coût. L’UFC pourrait augmenter le prix jusqu’à 250 $, et je suis toujours en train de le réduire. Après tout, je vends déjà une partie de mon âme à regarder – qu’est-ce que l’argent dans ce contexte?

Avec tous les sports fermés, si le combat Khabib vs Ferguson se produit (même sans foule). Y a-t-il un potentiel pour qu’il soit le plus grand ppv de l’histoire du mma car il n’y a pas de concurrence? Ou en font-ils une carte gratuite sur ESPN pour obtenir encore plus de notes?

– rafal rogalski (@RogalskiR) 18 mars 2020

J’en doute. Compte tenu de tout ce qui se passe, il n’y a pas eu de poussée promotionnelle massive pour cet événement, et une chose que la plupart des fans sous-estiment est combien l’élan joue un rôle dans les ventes PPV. Supposons que l’UFC 249 ait lieu – le coronavirus en a effectivement neutralisé la plupart des aspects promotionnels. Il n’y a pas de grande pression médiatique car ce ne sont pas des mêlées ou des presseurs. Les combattants ne sont pas sous les projecteurs, et la poussée médiatique qui se produira se concentrera presque entièrement sur la question de savoir si Khabib vs Tony est maudit ou non. Même avec le manque d’autres options, ce n’est pas quelque chose qui inspire vraiment les gens à perdre 65 $, d’autant plus que l’économie mondiale se dirige vers une récession brutale.

Cependant, mettre la carte sur ESPN serait intéressant. Dans des circonstances normales, il n’y a aucun moyen pour l’UFC de se lancer. Mais avec ESPN sentant la pression d’un manque de contenu sportif, je pouvais les voir approcher Dana et trouver un accord pour lancer cela sur ESPN en prime time pour une somme d’argent pieuse. Si tel était le cas, ce serait vraiment gagnant-gagnant pour l’UFC. Obtenez une rançon d’un roi et dominez les classements, et augmentez la sensibilisation globale de votre champion. Si je suis Dana, je fais au moins un appel téléphonique pour voir si nous pouvons y arriver.

L’ufc en tant qu’entreprise est-elle confrontée à une menace sérieuse avec le risque d’une interruption à long terme de l’action

– Chris Caimano (@ChrisCaimano) 20 mars 2020

Oui et non. C’est une grande entreprise, et elle va donc ressentir les effets de cette catastrophe économique mondiale. Et compte tenu de sa dette de l’achat de 4 milliards de dollars et de l’intérêt à ce sujet, la perte de plusieurs mois de revenus va être vraiment douloureuse pour eux, ce qui a probablement quelque chose à voir avec la raison pour laquelle Dana est si catégorique de continuer à faire des spectacles malgré le consensus écrasant cela est nocif.

Cela étant dit, ils ne risquent pas de faire faillite, et ce n’est pas comme si une autre promotion allait augmenter pendant une pandémie mondiale. En fait, même avec leurs charges financières, la taille et l’omniprésence de l’UFC servent à les isoler de beaucoup de cela. C’est fondamentalement la même chose qu’être une personne riche au milieu de tout cela. Si vous vivez de chèque de paie à chèque de paie, le coronavirus est un grave problème pour vos moyens de subsistance économiques. Si vous êtes riche, le coronavirus est toujours un danger pour votre santé, mais il est plus gênant pour votre entreprise qu’il n’est désastreux.

Ce fut un retour sombre pour Hot Tweets, alors laissons-le avec une importante question hypothétique. La semaine dernière, cette question a été posée sur le reddit de la NBA:

C’est une question phénoménale et donc, je veux me l’approprier à des fins MMA. Pour être clair, je pense que la réponse à la question ci-dessus est 100% oui, vous acceptez le défi. Voici la meilleure version que j’ai pu trouver:

Vous avez la garantie de huit combats dans l’UFC. Avant la fin de votre contrat, vous devez effectuer 100 frappes importantes, une tentative de soumission, un retrait et vous rendre au troisième tour au moins une fois. Si vous réussissez, vous obtenez 100 millions de dollars. Si vous échouez, vous mourrez (ou vous mourrez dans le processus). Quelques stipulations:

Vous pouvez choisir vos adversaires, mais ils doivent être des combattants UFC actifs et dans votre catégorie de poids ou au-dessus.

Si vous gagnez en quelque sorte un combat, vous gagnez automatiquement le pari.

Si vous gagnez un bonus Fight of the Night, vous gagnez automatiquement le pari.

Personne ne connaît les paramètres du pari et vous ne pouvez le dire à personne.

Vous devez parler d’énormes quantités de merde à propos de chaque adversaire avant chaque combat. Ne prenez pas le tact respectueux.

J’ai essayé de trouver le juste milieu entre être trop facile et impossible, et j’ai l’impression d’être dans le quartier avec celui-ci, ou du moins le stade de baseball. Pour moi, je pense que je prends cela parce que la récompense est si élevée et cela semble réalisable étant donné que je peux choisir mes adversaires. Et soyons honnêtes, je me suis fait botter le cul plusieurs fois gratuitement, donc être payé 100 millions de dollars pour le faire botter à plusieurs reprises en vaut la peine. Mais terminons notre retour triomphal en voyant ce que vous pensez tous:

Merci d'avoir lu cette semaine, et merci à tous ceux qui ont envoyé des tweets!