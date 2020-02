Hot Tweets: Josh Fabia, une semaine des étoiles de l’UFC, et éclaircissant l’image du titre des poids lourds légers

Récemment, Diego Sanchez est devenu le point focal des rues Internet MMA pour toutes les mauvaises raisons. La victoire de Sanchez sur DQ contre Diego Pereira à l’UFC Rio Rancho, et l’arrivée ultérieure de son entraîneur sous les projecteurs du MMA, ont dominé une grande partie de la conversation. Au risque d’être ajouté aux nombreuses personnes qui «intimident» Joshua Fabia, discutons du dernier portail Ido de MMA. Ensuite, nous dévoilerons mes idées sur la façon de mettre en œuvre un week-end d’étoiles UFC à l’International Fight Week plus, et le chemin le plus court hors des bois pour le logjam de la division des poids lourds légers.

ICYMI, l’entraîneur-chef de Diego Sanchez, Joshua Fabia, s’est fait connaître pour ses méthodologies peu orthodoxes et sa relation controversée avec apparemment tout le monde dans le MMA.

Eh bien, tout d’abord, je me sens obligé d’argumenter que bien que les grands traits de ce «se sentent MMA», les Joshua Fabias du monde sont en fait l’antithèse de tout ce sport.

L’UFC – et par conséquent, le MMA moderne – a été fondé comme un outil promotionnel pour vendre les systèmes de combat Gracie Jiu-Jitsu, et c’était génial de le faire pour une raison fondamentale: le produit qu’ils vendaient était, en fait, supérieur. Le BJJ était un art martial meilleur et plus pratique que le karaté ou la boxe ou la lutte. Les combats étaient réels – s’ils étaient organisés de manière à favoriser le BJJ – et le produit était donc présenté pour ce qu’il était: une façon révolutionnaire d’aborder le combat. Cela a bouleversé des centaines de personnes qui ont dit: «Eh bien, la touche de mort sombre que j’ai apprise des moines bouddhistes fait de moi l’homme le plus meurtrier vivant», des charlatans qui ont été discrédités parce que finalement, ces «méthodes» n’ont pas fonctionné cage.

Et maintenant, nous avons un autre de ces escrocs essayant de vendre ses nickels en bois à l’un des plus excentriques du MMA; un excentrique qui, si vous deviez deviner quel combattant obtiendrait un voyou dans un entraîneur inhabituel, serait probablement le premier ou le deuxième sur votre liste, selon ce que vous pensez de Tony Ferguson. Rappelez-vous quand Conor a eu un entraîneur de «mouvement» le frapper avec des nouilles de piscine, puis Nate Diaz a coupé à travers les conneries avec le génie «touchbutt in the park» commentaire? C’est comme ça, mais beaucoup plus préoccupant, car contrairement à Conor McGregor, qui était en train de monter au sommet du sport, Diego Sanchez est évidemment sur la pente descendante de sa carrière – une carrière qui l’a vu prendre plus de grèves au tête que tout autre combattant dans l’histoire de l’UFC.

Le fait est que, bien qu’il puisse y avoir quelques pépites de sagesse enfouies dans les stratégies de Fabia, Diego s’associe à un homme qui, si son contenu ou les résultats de la performance de Diego sont une indication, en sait très peu sur les combats MMA réels, et c’est vraiment préoccupant pour sa santé physique. Les combats en cage ne seront jamais une activité saine pour s’engager, mais il y a une différence entre une quantité raisonnable de danger, atténuée par le professionnalisme, et une mise en danger imprudente par l’incompétence. Lorsque le meilleur des cas ici est que, dans ses années de compétition au crépuscule, Diego est dirigé par un homme aux méthodologies peu orthodoxes et inefficaces, vous vous retrouvez en espérant que quelqu’un interviendra pour sa santé.

Enfin, si les méthodes de Fabia ne sont pas suffisamment préoccupantes, sa réaction aux critiques et sa conviction que tout le monde dans le sport le “harcèle” devraient certainement l’être. Les bons leaders et les bons entraîneurs doivent pouvoir accepter les critiques, et Fabia semble jusqu’ici totalement incapable de le faire. Il est racheté, en stock complet, à son propre génie, au point qu’il s’en prend à quiconque parle contre lui. Eh bien, il y a un vieux dicton dans le Sud (et probablement ailleurs): si vous vous réveillez le matin et que vous tombez sur un trou **, vous avez rencontré un trou **. Mais si vous vous réveillez et que vous rencontrez des trous ** toute la journée, vous êtes le trou **.

Le fait que l’UFC ne le fasse pas est un peu fou. Je veux dire, ils font déjà la Semaine internationale de la lutte – ajoutez simplement cela. Ce serait un excellent moyen de stimuler l’engagement et l’intérêt des fans, et cela pourrait même susciter des rivalités intéressantes qui autrement ne pourraient jamais être révélées. À tout le moins, ce serait tout simplement amusant à regarder. Voici une liste de mes premières idées:

Un coup de poing. Le plus simple à faire. L’UFC a déjà un de ces jeux de boxe. Transformez-le simplement en un véritable concours, divisé par division de poids.

Compétition de Quintette Team BJJ. Quintet est déjà génial et déjà sur FightPass. Une autre évidence.

Celebrity BJJ. Ce serait beaucoup plus difficile à réaliser, mais je regarderais l’enfer entre Halle Berry contre Olivia Munn, ou John Wick contre mon homme Devon Sawa.

Défi des compétences. Assez facile à réaliser, mais délicat pour s’assurer que les compétences sont suffisamment intéressantes pour que les gens se soucient. Mon premier brouillon de la course d’obstacles ressemble à ceci: Punch cinq cibles mobiles (pensez à balancer des balles de tennis); courir 30 pieds et sauter par-dessus un mur de cage; suplex un mannequin de grappling d’une section identifiée à une autre; courir encore 30 pieds et espérer un autre mur de cage; 15 coups de poing sur un sac de vitesse; puis terminez-le en brisant un gros orbe de confettis avec un genou volant. Je suis sûr que nous pouvons améliorer cela, mais c’est visuel, c’est intéressant, et je regarderais tout ça.

Concours KO. Cela tente d’être un bon analogue du concours Dunk, mais il est difficile de trouver un bon moyen de laisser les combattants afficher à la fois la créativité et la violence sans mettre quelqu’un d’autre en danger. Nous devions faire une sorte de mélange entre un mannequin balistique et une piñata qui exploserait de manière cool lorsque nous laisserions la roue d’Edson Barboza le lancer.

Je suis sûr qu’il y a d’autres événements ou activités que nous pourrions ajouter, mais cela semble être un bon début. Si vous avez plus d’idées, jetez-les dans la section des commentaires.

Il est facile d’y répondre car il existe des faits froids et difficiles à étayer. Comme il n’y a que 10 champions dans l’histoire de l’UFC qui ont réussi à défendre leur titre cinq fois ou plus, définissons cela comme la ligne de démarcation. Voici les champions classés par jour moyen entre les combats (cela inclut les combats de titre pour les champions qui ont perdu la ceinture car ils étaient encore des champions actifs):

Matt Hughes – 136 jours

Ronda Rousey – 153 jours

Joanna Jędrzejczyk – 161 jours

Demetrious Johnson – 178 jours

Jon Jones – 187 jours

Tito Ortiz – 210 jours

Amanda Nunes – 223 jours

Anderson Silva – 223 jours

Georges St-Pierre – 229 jours

Jose Aldo – 231 jours.

Matt Hughes était le champion de l’UFC le plus actif.

Je peux bien sûr!

Comparé à ma fixation géniale du système de jugement cassé la semaine dernière, il est facile de nettoyer l’image du titre des poids lourds légers.

Commençons par le plus simple: Anthony Smith n’est pas en lice. Dieu aime “Lionheart”, mais parmi les trois derniers challengers pour Jones, Smith a de loin la pire performance. Dominick Reyes aurait dû battre Jones, et Thiago Santos avait également des raisons de gagner, bien qu’il n’ait pas de genoux. À l’inverse, Smith a été fonctionnellement vierge sur les tableaux de bord, perdant 48-44, et Jones a déduit deux points. Pour que Smith mérite un autre crack, il doit battre un certain nombre d’autres prétendants.

Pendant ce temps, Reyes et Santos se retrouvent dans un bateau similaire, après avoir sans doute gagné mais sont maintenant balayés par les courants rapides de la lutte pour le titre de l’UFC. Reyes mérite une revanche immédiate, mais cela ne se produira pas, donc le moyen le plus simple de résoudre ce problème est simplement que Reyes et Santos se battent pour une place de concurrent n ° 1. Si rien d’autre, le vainqueur de ce combat devrait avoir un cas assez clair en tant que prochain challenger.

Et en attendant, cela signifie que Jan Blachowicz est le prochain homme, et je pense que c’est bon pour la division. Au cours des dernières années, Blachowicz s’est considérablement amélioré en tant que combattant, il est sur une très bonne course et c’est un nouveau challenger pour un champion de longue date. Ce sont les types de combats que les grands combattants de tous les temps devraient avoir pour construire leur cas en tant que G.O.A.T. Allez voir les records des 10 combattants dans la section ci-dessus. Beaucoup d’entre eux ont leur propre Jan Blachowiczs sur eux, et ce genre de victoires a tendance à vieillir mieux que la cavalcade de Jon Jones de victoires de titre de poids moyen.

Mais au-delà de cela, Blachowicz est également le challenger parfait pour Jones car il présente au champion l’une de ses meilleures chances de revenir sous la forme de Jon Jones, batteur du monde. Blachowicz est durable, raisonnablement qualifié et frappe avec un peu de puissance, mais il présente des menaces sérieuses limitées à Jones et n’a pas près de l’athlétisme pour correspondre à “Bones”, ce qui signifie que le champion peut se sentir à l’aise pour revenir à l’époque de la pratique passionnante et passionnante. des choses violentes au lieu d’une mauvaise contre-boxe.

Si je suis Sean Shelby, je réserve Jon Jones contre Jan Blachowicz pour cet été, appelant l’événement «UFC Jon-on-Jan», et réservant Reyes-Santos comme événement principal. Le vainqueur du co-événement principal peut appeler Jones et mettre en place ce combat et, dans l’ensemble, Jon peut raviver l’excitation de tous les fans qui n’ont pas vu les vieux et amusants «Bones» depuis longtemps.

Merci d’avoir lu cette semaine, et merci à tous ceux qui ont envoyé des tweets! Avez-vous des questions brûlantes concernant au moins tangentiellement les sports de combat? Alors vous avez de la chance, car vous pouvez m’envoyer vos Hot Tweets, @JedKMeshew et je vais y répondre! Peu importe qu’ils soient d’actualité ou fous. Soyez bizarre avec ça. Amusons-nous.