Hot Tweets: la photo du titre des poids lourds de l’UFC et l’annonce malheureuse de Rafael Lovato Jr.

Le week-end dernier, Curtis Blaydes s’est montré en arrêtant l’ancien champion des poids lourds Junior dos Santos avec des grèves! Maintenant, l’image du titre des poids lourds a soudainement un blocage au sommet pour la première fois en … jamais? Parlons donc de la manière dont l’UFC devrait gérer la photo du titre des poids lourds ainsi que la triste nouvelle du champion des poids moyens de Bellator, Rafael Lovato Jr.

Combien de temps avant que Blaydes ne décroche un titre ??? Doit probablement attendre le stipe dc 3 (pas encore de date) ET PUIS ngannou

– johnbob97 (@ johnbob97) 29 janvier 2020

que pensez-vous que l’ufc devrait faire à propos de la photo du titre des poids lourds car je pense que DC le mérite, mais en même temps le vainqueur de Ngannou / Rozenstruik et Blaydes le méritent aussi, mais Stipe dit qu’il veut guérir un peu plus longtemps.

– Matty Bleakley (@mattybleakley) 28 janvier 2020

Pour paraphraser Marlo Stanfield, c’est l’un de ces bons problèmes. Historiquement, la division des poids lourds de l’UFC n’a pas été particulièrement profonde. Plus que toute autre division, le poids lourd a été la division des trilogies, non pas tant parce que les combats eux-mêmes l’exigeaient mais parce qu’il y avait une pénurie d’autres options disponibles. En ce moment, ce n’est pas le cas et c’est une bonne chose car il est presque toujours préférable d’avoir des options que de ne pas.

Cela étant dit, bien que l’UFC ait des options, tout ici devrait se dérouler de manière assez simple. Le combat à faire ensuite est sans conteste la trilogie entre Stipe Miocic et Daniel Cormier. C’est un combat entre les deux meilleurs poids lourds du monde qui ont divisé leurs deux premiers concours, alors ce n’est jamais une erreur de réserver. Ajoutez au fait que si le combat ne se produit pas, Cormier prendra sa retraite et celui-ci est une évidence. Si Stipe veut rester dehors pendant un certain temps, c’est sa prérogative en tant que champion. Ils finiront probablement par réserver ce combat pour mai ou l’été un certain temps.

À partir de là, nous nous retrouvons avec deux scénarios. Le premier est que Francis Ngannou bat Jairzinho Rozenstruik. Si cela se produit, alors Ngannou est assis sur la touche et combat le vainqueur de Stipe-DC III ensuite parce que, peu importe à quel point Blaydes a été impressionnant, il est toujours X-Ngannou dans sa carrière et lorsque vous arrêtez un mec deux fois, et le la deuxième fois que vous le faites en seulement 45 secondes, vous pouvez garder une longueur d’avance sur lui. Ce sont les règles.

Cependant, si Rozenstruik bat Ngannou, ce qui est très possible car – et c’est fou de le dire – nous ne savons toujours pas grand-chose sur Ngannou en tant que combattant, alors les choses deviennent beaucoup plus intéressantes. Rozenstruik aurait alors des victoires sur Andrei Arlovski, Alistair Overeem et Ngannou, ce qui serait un bon coup de retour pour le titre. Pas aussi bon que Blaydes, mais toujours un CV digne et, plus important encore, probablement celui que l’UFC favoriserait d’un point de vue promotionnel pour Blaydes.

Donc, en fin de compte, cela signifie que Blaydes est l’homme étrange chez les poids lourds en ce moment, ce qui est regrettable pour lui car il pourrait bien offrir la confrontation de style la plus difficile pour Stipe Miocic, mais ce sont les pauses. Après l’UFC Raleigh, Blaydes a appelé à un tir au titre, mais il est rapidement revenu, disant qu’il ne voulait pas attendre toute l’année pour se battre à nouveau, ce qui est intelligent car s’il voulait vraiment s’asseoir, il pourrait être sur le en marge d’un an et demi. En attendant, Blaydes peut s’occuper de Derrick Lewis et espérer désespérément que Jon Jones ne passera pas au poids lourd et ne le placera pas encore plus loin dans la conversation sur le titre.

Comment prévoyez-vous que Scott Coker gère l’image du titre des poids moyens dans Bellator? En supposant qu’ils annoncent qu’il a officiellement quitté le titre au cours des prochaines semaines.

– Brandon Worley (@KroganFury) 30 janvier 2020

ICYMI: Rafael Lovato Jr., champion des poids moyens de Bellator, a été diagnostiqué avec un cavernome, une condition où des vaisseaux sanguins anormaux se regroupent dans le cerveau ou la moelle épinière, créant et un risque accru d’hémorragie. Dans le cas de Lovato, il a un certain nombre de grappes dangereuses dans son cerveau qui pourraient bien faire en sorte qu’aucune condition athlétique ne lui permette de participer à nouveau.

Tout d’abord, meilleurs voeux à Lovato. C’est une tournure des événements vraiment malheureuse pour le champion et en plus de potentiellement perdre son titre, c’est aussi une condition médicale grave que je pense que nous pouvons tous convenir que nous espérons n’affectera pas sa vie de manière trop importante. Par tous les comptes, RLJ est un bon gars dans ce sport et je ne lui souhaite que le meilleur.

Mais n’allez pas le mettre au pâturage tout de suite. La déclaration officielle de Bellator sur la question indique qu’ils n’ont pas pris de décision officielle sur son statut de champion et qu’ils travaillent toujours avec Lovato pour comprendre les choses. Donc, étant donné cela, je dirais que toute décision prendra des mois et non des semaines.

S’il s’agissait de Dana White, oui, Lovato aurait été dépouillé assez rapidement, mais la division des poids moyens de l’UFC est également beaucoup plus complète que celle de Bellator. Enfer, Coker a laissé Ryan Bader rester champion des poids lourds légers pendant deux ans sans défense de titre et personne n’a battu un œil. Il semble tout à fait raisonnable pour Bellator de laisser Lovato rester champion jusqu’à ce qu’il ait épuisé toutes ses possibilités de se battre à nouveau dans le MMA sanctionné. Ensuite, si cela devait finalement être le résultat ici, le champion des poids mi-moyens Douglas Lima a déjà jeté l’idée d’un combat pour le titre des poids moyens avec Gegard Mousasi et cela semble être un bon chemin à parcourir.

Barber sera-t-il un jour champion? Je pense que Roxy l’a exposée comme étant sur-typée et surfaite. Oui, elle a été blessée, mais le premier tour a été un indicateur clair du nombre de trous qu’elle a dans son jeu. Elle est attaquante et avait l’air bâclée pour moi, et elle avait l’air perdue au sol. Pensées?

– AgonizedSportsFan (@mtsnxtchptr) 28 janvier 2020

L’homme, Maycee Barber et son équipe ne se sont fait aucune faveur ces derniers temps. Outre toutes les choses qui se sont produites immédiatement après l’UFC 246 – son micro volé, son père affirmant qu’elle a vraiment gagné -, alors Barber sort et jette de l’ombre sur le cornerman du NSAC. S’il y a une pire façon de gérer votre première perte, alors je ne suis pas sûr que nous l’avons vu dans MMA.

Les actions de Barber ont été rebutantes car elles semblent révéler de sérieux problèmes de maturité … car elle n’a que 21 ans! Pensez à toutes les choses stupides que vous avez faites à cet âge (en supposant que vous, cher lecteur, avez atteint cet âge. Sinon, méfiez-vous, vous êtes probablement stupide comme l’enfer et ferez beaucoup, beaucoup de choses stupides dans les années à venir. à nous tous). Elle a beaucoup de temps pour grandir en tant que personne, réfléchir à cette perte et apprendre à prendre un L, ce qui l’aidera certainement à devenir une meilleure combattante.

Quant à son avenir dans le sport, je pense qu’il est très difficile de prédire que quiconque sera champion autre que les athlètes vraiment transcendants et bien que Barber soit bonne, elle n’est pas ça. Pourrait-elle gagner le titre? Peut-être, mais les chances ne sont pas bonnes. Barber est jeune, coriace et possède déjà plus d’athlétisme et de physique que la plupart de la division, mais ses compétences techniques font défaut. Son athlétisme à lui seul peut suffire à la porter à un tir au titre dans une division mince, mais à moins d’un bond de technique énorme, il n’y a pas de monde dans lequel elle bat Valentina Shevchenko. Et au moment où Shevchenko quittera le sport, il y aura probablement une nouvelle vague d’athlètes supérieurs rejoignant les rangs de l’UFC et d’autres avec de meilleures compétences.

Barber a une route difficile devant elle pour être championne mais encore une fois, elle n’a que 21 ans. Des choses plus étranges se sont produites en MMA.

L’accord Reebok pourrait bien se terminer bientôt. Si oui, comment résumeriez-vous si cela a été bénéfique pour toutes les parties?

– tddefense (@christopher_kit) 30 janvier 2020

C’est facile: Reebok a grandement profité à l’UFC, a légèrement profité aux combattants qui ne se considéraient pas comme des entreprises à part entière et ne voulaient donc pas rechercher de parrainage pour eux-mêmes, et ont gravement blessé tout le monde, y compris les fans.

Le salaire de parrainage Reebok était et reste une bouchée de pain. Pour les recrues, c’était bien parce que les recrues auraient du mal à gagner beaucoup plus que ce qu’elles faisaient avec l’accord de Reebok et pour les stars, elles pouvaient négocier leur propre accord de parrainage avec l’entreprise. Mais pour tout le monde, c’était une perte nette d’argent de leur potentiel de gain. Plusieurs des combattants qui ont quitté le navire pour Bellator ont cité l’accord Reebok spécifiquement comme l’une des raisons. Et le pire, c’est que les combattants n’avaient pas leur mot à dire. L’accord Reebok a été négocié avec l’UFC, puis l’UFC a simplement mandaté les termes pour les combattants sans même leur demander leurs pensées ou leur permettre un certain niveau de parrainage personnel sur leurs shorts ou bannières ou quelque chose.

Mais l’UFC ne s’en souciait pas et s’en fichait car ils avaient beaucoup d’argent à l’avance et ils avaient l’uniformité dans leurs combattants. Lorsque Dana négociait l’accord avec ESPN, je suis convaincu qu’il était ravi de ne pas avoir à discuter avec les responsables d’ESPN pourquoi “Condom Depot” serait plâtré dans le cul de la moitié des combattants sur une carte de prime time. Est-ce que cela a rendu l’expérience de visionnement de l’UFC exponentiellement plus ennuyeuse et a emporté une grande partie de la personnalité des combattants? Sûr. Mais encore une fois, c’est une question d’argent pour l’UFC.

OK Quel est l’inconvénient de créer une division de 165 lb et de déplacer le welter à 175 lb?

– Im Ric (@ ImRic8) 30 janvier 2020

J’ai abordé une grande partie de cela la semaine dernière, mais pour mettre un plafond: plus de classes de poids n’est pas une bonne chose car cela dévalue les titres du point de vue des fans – plus il y en a, moins ils sont spéciaux, il suffit de demander à la boxe – et crée beaucoup plus d’occasions pour les gens de poursuivre le statut de champion-champion qui ne fait que tout fuster.

Considérez ceci: Kevin Lee a été l’un des plus grands partisans d’une division de 165 livres. Disons qu’ils en font un et que Kevin Lee remporte le titre. Hourra. Félicitations, etc. Dans les deux défenses du titre, sinon immédiatement, il appellera à un super-combat contre Kamaru Usman. Eh bien, que diable faisions-nous ici en premier lieu? Nous étions en train de relancer tout le système, donc un nombre très précis de combattants ont eu encore plus de chances de remporter un titre.

Plus précisément, le passage de 170 à 175 est une offensive limite pour les centaines de combattants qui ont passé leur carrière à faire du poids et à concourir dans cette catégorie de poids sans problème. Pourquoi est-il injuste pour Kevin Lee de devoir gagner cinq livres de plus mais tout à fait juste pour que Kamaru Usman le fasse? Parce que c’est 10 livres au-dessus de l’autre catégorie de poids? Sommes-nous vraiment ce TOC?

(Il y a aussi le très petit point que 170 a sans doute été la division de marque dans l’histoire de l’UFC et vous supprimeriez essentiellement cela et toute cette histoire pour satisfaire quelques combattants qui cherchent désespérément tout avantage qu’ils peuvent obtenir, mais seulement dans la manière la plus étroite possible.)

Encore une fois, je reviens sur ce point: la catégorie de poids de 165 livres existe déjà. C’est ce qu’on appelle le poids welter et vous pouvez y participer sans problème. L’idée que les combattants qui se promènent à 180+ pensent que 170 est un pont trop loin mais que 165 est là où il devrait être est parmi les choses les plus folles que j’ai jamais entendues. Demandez à Frankie Edgar si «être trop petit» l’a jamais arrêté. Ou B.J. Penn. Ou Randy Couture. Les combattants doivent cesser de s’inquiéter de la façon dont ils peuvent obtenir un avantage dans le sauna et s’inquiéter de la façon dont ils peuvent obtenir un avantage dans la salle d’entraînement.

Alors que la première défense du titre de l’année approche à grands pas, quelles ceintures voyez-vous changer de mains en 2020?

– Bagman Beef (@__ChiefBeef__) 28 janvier 2020

Dans l’ordre du plus probable au moins probable:

125 – aura littéralement un nouveau champion dans quelques semaines.

Lourd – Voir ci-dessus car tous les prétendants sont de sérieuses menaces pour Stipe.

185 – Yoel Romero est le meilleur MW au monde depuis cinq ans.

135 – Il y a de fortes chances que Cejudo soit le quatrième meilleur combattant de la division.

115 – Quelques combats difficiles à venir pour Zhang Weili.

155 – Khabib est Khabib mais Tony et Gaethje ne sont pas une blague.

145 – Max Holloway et Brian Ortega présentent des combats difficiles pour le nouveau champion.

170 – Usman a des faiblesses mais stylistiquement il présente des problèmes pour les meilleurs prétendants.

205 – Jon Jones est toujours Jon Jones.

W135 / 145 – Nunes a déjà battu tout le monde.

W125 – Shevchenko est championne jusqu’à sa retraite.

Parmi ceux-ci, je dirais que je pense que les quatre premiers se produisent. La coupure pour moi est Zhang Weili qui, je pense, a suffisamment d’habileté et de physique pour tenir la ceinture toute l’année.

Merci d’avoir lu cette semaine, et merci à tous ceux qui ont envoyé des tweets! Avez-vous des questions brûlantes concernant au moins tacitement les sports de combat? Alors vous avez de la chance car vous pouvez m’envoyer vos Hot Tweets, @JedKMeshew et je vais y répondre! Peu importe qu’ils soient d’actualité ou fous. Soyez bizarre avec ça. Amusons-nous.