Hot Tweets: Répondre au report des événements de l’UFC, plus qui prendre à Fight Island

C’est une semaine sombre dans le monde du MMA. L’UFC 249 a été reporté comme l’ont fait tous les événements futurs et l’avenir est très en l’air. Mais, du bon côté, Fight Island est toujours à faire! Discutons donc de certaines des choses les plus saillantes qui se sont produites récemment, puis terminons avec une hypothèse légère.

Est-ce que tout le monde a perdu la tête? Je demande sincèrement. Je vous remercie.

– Brian Siskind (@thosedrones) 8 avril 2020

Probablement un peu, oui, et honnêtement, ça va.

Ce sont des moments incroyablement tumultueux et stressants et il faut s’attendre à ce que les gens sortent un peu de leur poche. À ce stade, COVID-19 semble être l’un des moments déterminants de l’histoire mondiale récente et a certainement le potentiel d’avoir des conséquences graves et durables pour pratiquement tout le monde. De plus, à court terme, les choses sont incertaines pour un grand nombre de personnes. Le chômage monte en flèche et une nouvelle récession se profile. Les choses vont empirer avant de s’améliorer. Encore une fois, il est compréhensible que dans une situation comme celle-ci, certaines personnes réagissent mal. Cela ne fait pas les choses correctement, mais selon les mots de Max Holloway, “c’est ce que c’est.”

Je ne suis pas ici pour essayer d’argumenter les innombrables raisons pour lesquelles COVID-19 est si dangereux ou les mesures drastiques prises dans le monde sont nécessaires. À moins que vous ne soyez un homme Encino, vous en avez lu beaucoup et pris vos propres décisions et si vous êtes suffisamment sociopathe pour penser que la mort de millions de personnes dans le monde est une statistique qui mérite d’être annulée, alors j’ai peu de choses à vous dire en tous cas. La seule chose que je dirai à ces gens, c’est qu’essentiellement chaque personne intelligente et informée de la planète (j’entends par là, les scientifiques et les médecins, les seules personnes dont les opinions devraient avoir une importance) est à peu près d’accord en ce qui concerne cette question. vous devriez donc probablement monter à bord.

Le coronavirus n’est pas quelque chose que nous pouvons simplement appeler une mauviette, puis il nous laissera tranquilles. C’est une pandémie mondiale et les choses peuvent encore être mauvaises pendant un certain temps. Tout ce que nous pouvons faire, c’est affronter la tempête et nous entretenir entre-temps. J’invite donc tout le monde à faire de son mieux pour s’entraider en ces temps difficiles et tenter de faire partie de la solution plutôt que du problème.

À quoi ressemblera l’avenir des emplois dans les médias lors des combats MMA, MMA Junkie et bien d’autres encore plus petits, dans quelques mois, s’il n’y a pas de combats?

– Josh (@ cubbiezfan80) 10 avril 2020

Donc, en parlant de personnes devenant folles, la semaine dernière, il y a eu un véritable déluge d’invectives haineux de la part de promoteurs, de combattants, de managers et de fans dirigés vers les médias en ce qui concerne l’UFC 249, l’annulation d’événements, etc … D’autres dans l’espace ont pris le temps de faire des arguments motivés contre ce vitriol; il est tombé comme des vagues contre le rocher de l’ignorance sur lequel une telle hostilité est fondée. Si vous êtes le type de personne qui croit que quiconque dans les médias a jamais attaqué l’insistance de Dana White à poursuivre l’UFC 249 a été fondée par malveillance ou par désir de blesser les combattants, il n’y a tout simplement pas de terrain d’entente pour nous de raisonner les uns les autres sur .

Cependant, n’ayant rien d’autre à faire maintenant, j’ai moi aussi envie de crier dans le vide, alors voici mon argument et j’espère qu’il pourra trouver certains d’entre vous: au cours de l’histoire de ce sport, les médias ont toujours été du côté des combattants , même si les combattants semblent ne pas être de leur côté. Aucun membre des médias (à ma connaissance) n’a jamais plaidé pour que les combattants soient laissés dans le froid, en fait, tout le monde a convenu que l’UFC devrait fournir aux combattants des combats prévus d’une manière ou d’une autre, en guise d’allocation ou de soulagement, et était heureux que Dana White ait dit qu’il serait Ce faisant. Les médias ne se sont pas réjouis de l’annulation de l’UFC 249. Mais il y avait un sentiment de soulagement lorsque l’UFC 249 a été annulé parce que, et c’est important, c’était la bonne chose à faire.

Fondamentalement, si vous pensez que l’UFC devrait continuer à organiser des événements en ce moment, vous pensez également que la NBA, la MLB, la LNH, la NCAA, la Premier League, le PGA Tour, l’ATP, le CIO et toutes les autres commissions sportives du monde sont soit des idiots, des lâches, ou les deux. Il n’y a vraiment aucun autre argument raisonnable. Et peut-être que vous avez raison (vous n’avez pas). Mais ça fait beaucoup de monde, avec BEAUCOUP plus d’argent perdu en s’asseyant en ce moment. Enfer, l’annulation de March Madness à elle seule a entraîné plus de revenus que l’UFC n’en aurait fait cette année et ils l’ont fait parce que continuer à organiser des événements à ce moment n’est pas seulement irresponsable à l’extrême, c’est aussi un cauchemar de relations publiques, c’est pourquoi ESPN / Disney est finalement intervenu et maintenant il semble que nous serons sans combats pendant quelques mois au moins.

Ce qui nous ramène au point d’origine: les médias MMA n’ont pas célébré le report indéfini de l’UFC et vous pouvez savoir que c’est vrai parce que nos emplois – comme les emplois de millions d’autres personnes aux États-Unis et dans le monde – sont maintenant en place dans l’air. Le paysage des médias sportifs est particulièrement touché par le manque total de sports en ce moment. Et alors que cette sécheresse continue, elle ne fera qu’empirer. L’espoir est que lorsque tout redeviendra enfin normal, ces personnes licenciées ou en congé auront un emploi à reprendre, mais ce n’est pas toujours comme ça que ça fonctionne.

Comme les combattants, les membres des médias MMA opèrent dans un espace de travail ténu et un peu de malchance, ou une pandémie mondiale, peut créer d’énormes problèmes. Ce n’est la faute de personne, parfois la vie craint.

Qu’appelons-nous les soumissions étranglées, les étranglements? Ce n’est pas la même chose. Un étranglement est un blocage interne de la trachée, tandis qu’un étranglement est une compression externe. Semble juste paresseux et incultes à utiliser un terme qui se réfère à quelque chose de complètement différent.

– _Metaphor (@ Metapho73698592) 8 avril 2020

Eh bien à ce stade, nous les appelons cela parce que la nomenclature a un élan et c’est là que nous en sommes. Vous pouvez continuer d’essayer de faire cet argument, assez raisonnable, tout ce que vous voulez, mais cela va juste vous cogner la tête contre un mur.

L’autre raison est que le “choke” est simple et facile à communiquer même s’il est entièrement faux. La «compression artérielle arrière nue» n’a pas le même anneau. Mais si cela vous fait vous sentir mieux, vous pouvez simplement l’appeler «mata leão». C’est de toute façon un nom beaucoup plus cool.

Parce que Tony est une tortue ninja. N’auriez-vous pas peur?

“En tant que fan de MMA, avez-vous déjà été heureux? Quand est-ce que cela s’est terminé?”

– Derek Suboticki (@InsiderSubo) 8 avril 2020

Cette fois, Anthony Pettis a sauté d’une putain de cage comme Spider-Man et a donné un coup de pied à Benson Henderson au visage était assez génial.

Si Tony obtient son W sanglant habituel contre Justin, allez-vous enfin donner à l’homme son dû?

– MMA K9 (@ mma_k9) 8 avril 2020

Il y a une idée là-bas que je déteste Tony Ferguson, ce qui est catégoriquement faux. J’ai à plusieurs reprises donné à cet homme ses accessoires et je n’ai jamais soutenu qu’une de ses victoires avait été chanceuse, connerie ou quoi que ce soit d’autre. Tony a remporté 12 matchs de suite dans la division la plus difficile du sport et devrait sans aucun doute être invaincu à l’UFC. Le gars est un combattant P4P top-5, aucune question posée et très bien peut-être le meilleur poids léger de la planète à un moment donné au cours de sa course.

Mais il n’est pas en ce moment et dire que ça ne fait pas de moi un haineux, ça fait de moi un réaliste. Tony mérite absolument sa journée devant les tribunaux pour prouver que cette notion est fausse – il le mérite plus que n’importe quel combattant de l’histoire des combats – je pense simplement qu’il correspond terriblement au top-5 actuel de la division. Si Ferguson et Justin Gaethje s’étaient battus, et Tony était sorti et D’arced Gaethje, il ne serait toujours pas le meilleur – pour autant que je sache, Khabib est toujours bien vivant – mais cela aurait probablement été la plus grande victoire dans sa carrière, et certainement la plus grande victoire en plus de trois ans.

La seule véritable doublure argentée dans l’arrêt des combats pour le moment est que cela signifie probablement que l’UFC abandonne le combat Ferguson-Gaethje et revient à Khabib vs Tony – pour la sixième fois (sérieusement, c’est incroyable). Mais si cela finit par se produire de toute façon et que Tony gagne, je l’adorerai avec tout le respect que je lui dois.

Le meilleur et le pire combattant à mettre en quarantaine sur une île avec?

– Simon O’Keeffe (@thesimonokeeffe) 8 avril 2020

Eh bien, avec l’avènement de Fight Island, il semblait qu’il n’y avait pas de moyen plus approprié de terminer cette semaine que de jouer au jeu de l’île déserte avec des combattants MMA. Et je vais vous lancer une courbe ici: Tim Kennedy est ma réponse pour les deux.

Tout d’abord, le bien. De chaque combattant, il semble que les savoirs traditionnels sont de loin les plus susceptibles de vous aider à survivre en étant coincé seul sur une île. C’est un béret vert qui a passé pratiquement chaque moment de son réveil au cours des 20 dernières années à se préparer exactement à une telle situation. Dans les trois heures suivant son arrivée sur l’île, TK va avoir un incendie, construit l’abri et tué un cochon pour que nous puissions manger. Sérieusement, il y a beaucoup de combattants boisés et survivants, mais Tim Kennedy est évidemment votre meilleur choix pour rester en vie et honnêtement, étant donné tout ce que nous savons de lui, on a l’impression qu’il aimerait ça. Tim Kennedy regarde à 100% l’émission de télévision Alone et se met en colère lorsque les concurrents fabriquent une guitare ou quelque chose au lieu de construire de meilleurs pièges à animaux.

Inversement, vous devez ensuite être sur une île avec Tim Kennedy. C’est beaucoup d’intensité pour votre seul autre compatriote. Vous essayeriez de dormir et il ferait des sauts et vous hurlerait d’arrêter de traîner le cul. Vous ne pourriez jamais le suivre et cela deviendrait de plus en plus un sujet de discorde. Vous commenceriez alors à lui en vouloir mais vous seriez coincé dans un énorme dilemme existentiel parce que vous voudriez partir et aller ailleurs mais vous dépendez littéralement de lui pour survivre. Le conflit interne vous rendrait lentement fou, vous vous retrouveriez dans le lieu sombre dont Georges St-Pierre a parlé et, finalement, quelque chose de catastrophique se produirait, presque assurément pour vous parce que Tim Kennedy n’a pas le temps pour votre merde .

Merci d’avoir lu cette semaine, et merci à tous ceux qui ont envoyé des tweets! Avez-vous des questions brûlantes concernant au moins tacitement les sports de combat? Alors vous avez de la chance car vous pouvez m’envoyer vos Hot Tweets, @JedKMeshew et je vais y répondre! Peu importe qu’ils soient d’actualité ou fous. Soyez bizarre avec ça. Amusons-nous.