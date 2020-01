Hot Tweets: UFC 246 et les champions UFC 2020

C’était la dernière des semaines mortes de l’UFC et nous avons maintenant l’UFC 246 et le retour de Conor McGregor en route. Discutons donc du retour de Conor, de ce qui nous attend en 2020 et de qui tiendra la ceinture à la fin de cette année.

Est-ce juste moi ou est-ce que la préparation de ce combat contre Conor est très décevante?

Ce n’est certainement pas seulement vous. L’UFC 246 va finir comme l’un des plus gros PPV de l’année par le simple fait qu’il s’agit de Conor, mais j’ai été très confus par l’approche de l’UFC pour le retour de Conor. L’UFC n’a pas organisé d’événement depuis près d’un mois complet, mais au lieu d’utiliser tout ce temps libre pour spammer du matériel promotionnel Conor, c’est plutôt calme. Oui, il y a eu plus de publicités que pour votre événement moyen et oui, une sélection plus diversifiée de publicités, mais vraiment, pour le retour de leur plus grande star, je m’attendais à ce que la presse judiciaire complète sur celui-ci.

Maintenant, il pourrait y avoir deux raisons à cela. Premièrement, bien que l’UFC puisse faire plus, une grande partie du poids promotionnel de la montée de Conor est venue de McGregor lui-même. Il s’exprimait constamment et ce n’est plus le cas. Vous ne pouvez pas blâmer l’homme, il a fait son argent, mais c’est probablement un facteur. Tout comme le timing de tout cela. Avec les vacances et le Nouvel An, l’UFC a peut-être simplement choisi de ne pas mettre trop de poids dans tout le bruit, et va plutôt intensifier sa promotion cette semaine, après le championnat national de football universitaire. Ensuite, il y a le fait qu’avec l’accord ESPN, l’UFC ressent peut-être moins de pression pour promouvoir les PPV individuels?

Mais le grand gros éléphant dans la pièce est que cela peut sembler décevant parce que McGregor lui-même est décevant. McGregor a eu une année 2019 terrible du point de vue des relations publiques, et il n’a pas gagné de combat depuis plus de trois ans. McGregor est une star et la célébrité s’estompe fortement en MMA. Sortir et se faire botter le cul à plusieurs reprises va mettre un frein aux fans, même les plus ardents.

Pensez-y de cette façon: il y a quelques années, presque tout le monde savait qui était Conor McGregor et quand il se battrait, ces gens qui ne savaient rien demanderaient à leurs amis fans de MMA à son sujet (si vous lisez ceci, je parie que c’est arrivé à vous). Puis ces amis ont dit, il est très bon mais Khabib va ​​le tuer. Et puis cela est arrivé et si soudainement, un tas de parties autrement intéressées ont probablement perdu tout intérêt parce que, bien, Conor est juste un gars à la bouche forte qui a travaillé la dernière fois qu’il s’est battu. Ses fans s’en soucieront toujours parce qu’ils s’en soucieront toujours, mais jusqu’à ce que Conor fasse une déclaration de victoire et renforce son profil, le grand public sera moins enthousiaste.

Tout cela pour dire que le combat contre Cowboy est un combat parfait pour McGregor, et s’il fait ce qu’il devrait, nous vivrons à nouveau rapidement dans un monde Conor McGregor.

Qui est le plus susceptible d’être le prochain adversaire de Conors? selon la victoire ou la défaite, quels sont les adversaires possibles?

Mec, si Conor perd, whoa mon pote est si mauvais. Honnêtement, je n’y ai pas accordé beaucoup d’attention, car Donald Cerrone est l’adversaire le plus parfait pour lui, mais si Cerrone réussit à bouleverser, Conor est une balle perdue dans les hautes herbes. Je ne sais même pas où tu pourrais aller à partir de là. Peut-être le faire revenir? Ou appuyez sur la gâchette de Conor-Nate Diaz III avant que ce combat ne disparaisse soudainement pour toujours? Honnêtement, je n’en ai aucune idée. Les adversaires ne manqueront pas de faire la queue pour se défaire de Conor si cela se produit, mais je ne sais pas qui il voudrait combattre. S’il avait perdu contre Cerrone et que ce n’était pas un combat serré, je ne serais pas sérieusement choqué s’il se retirait, au moins pendant un an ou deux.

Mais si McGregor s’occupe des affaires et du style sur Cerrone le week-end prochain, alors le monde est à nouveau son huître. Il dit qu’il veut se battre trois fois en 2020 et qu’il veut le titre léger, mais Khabib Nurmagomedov et Tony Ferguson doivent encore régler leur entreprise en premier. Cela laisse Conor soit se battre avec Justin Gaethje, ce qui serait une idée terrible, soit un combat avec Jorge Masvidal, qui est tout aussi mauvais mais au moins ne le gênerait pas et ses soucis de titre léger. Je suppose que si Conor gagne, il tient le coup et voit s’il peut intervenir pour sauver le combat Khabib-Tony lorsque quelqu’un se retire inévitablement. Ensuite, il attend et combat le vainqueur de ce combat parce que c’est le plus gros avantage pour lui, surtout si Tony bouleverse Khabib.

Si Frankie est déterminé à passer à 135, qui combat-il?

Je sais que beaucoup de gens sont mal à l’aise avec l’idée que Frankie perd du poids à la fin de sa carrière, mais honnêtement, il aurait dû être un poids coq il y a bien longtemps. C’est l’un des aspects les plus remarquables de sa carrière que cet homme était sans doute le meilleur 135er au monde pour un bon étirement et, au lieu de cela, il a déconné et remporté un titre DEUX catégories de poids. Donc, même si je ne pense pas que Frankie obtiendra la ceinture maintenant, il est trop loin, vous savez ce qu’ils disent, mieux vaut tard que jamais. Et il n’y a qu’une seule personne que Frankie devrait combattre quand il tombe: Dominick Cruz. Cory Sandhagen était un combat idiot qui n’avait aucun sens pour Frankie et qui l’aurait probablement fait maltraiter. Mais un combat Cruz-Edgar pourrait faire la une d’un PPV, même s’il s’agit d’un combat sans titre, et une victoire donnerait probablement à l’UFC suffisamment de justifications pour le tirer droit dans un tir au titre.

Dominick Cruz. C’est le seul combat à faire.

Eh bien, dans l’immédiat, c’est Dominick Reyes. Après cela, il a probablement jeté un coup d’œil sur Corey Anderson parce que, pourquoi pas? Ensuite, soit il passe au poids lourd, soit il attend Israël Adesanya.

Lorsque Jon Jones a remporté le titre, il a dominé une division qui était vieille et mauvaise, mais les gens pensaient que c’était génial à cause de tous les noms qui habitaient les niveaux supérieurs. Maintenant, la division reste mauvaise et personne ne se soucie trop de la division. À moins qu’il ne passe au poids lourd, Jones 2020 se sentira très décevant, ce qui est injuste car son niveau d’excellence est incroyablement rare en MMA.

Vont-ils jamais attraper des combats de poids ou ouvrir 140, 150, 160 divisions, etc. dans ufc / bellator. De plus, y a-t-il une raison pour laquelle ils ne l’ont pas encore fait?

Nan. Ce n’est pas nécessaire. Combien de personnes dans le monde peuvent nommer toutes les différentes classes de poids de boxe? Peut tu? Je regarde la boxe régulièrement et c’est toujours un défi parce que vous n’avez pas besoin d’avoir autant de classes de poids parce que, voilà, personne ne s’en soucie.

Il existe des classes de poids pour les combattants et les promoteurs; les combattants, afin qu’ils se sentent optimaux, et les promoteurs afin qu’ils puissent avoir plus de ceintures à utiliser comme un outil pour inciter les gens à se soucier. Mais les fans, dans l’ensemble, s’en moquent. Bien sûr, nous préférerions que les combattants affrontent les gens à peu près à leur taille, mais c’est à peu près le terme opérationnel là-bas. Ils ne sont pas tenaces parce que, pourquoi le seraient-ils? N’auriez-vous jamais combattu quelqu’un parce qu’il avait cinq livres sur vous? Et s’ils gagnaient, pensez-vous que c’était uniquement à cause des cinq livres? Non, personne ne s’en soucie, personne ne devrait s’en soucier, et les gens qui demandent plus de classes de poids sont fous.

Qui est le meilleur combattant avec le pire record?

À ce stade, c’est B.J. Penn et ce n’est pas proche.

Parlez à toute personne qui était sérieusement fan de MMA ou impliquée dans le MMA à la fin des années 90 jusqu’au début des années 2000, et chacun d’entre eux vous dira que B.J était le meilleur combattant du monde. Il était le combattant préféré de votre combattant préféré et pendant près d’une décennie, il était probablement le meilleur poids léger sur Terre. Il y en a peu dans l’histoire du sport qui portent le genre de respect que les autres combattants avaient pour B.J., avec raison. L’homme, un 155 naturel (ou 145er), a f * cked autour et a combattu Lyoto Machida au poids lourd pour l’amour de Dieu, et il n’a pas mal du tout. C’est un cliché à dire, mais sérieusement, il n’y aura plus jamais un autre B.J. dans le sport et son insistance à se battre tard dans sa carrière a cratéré son record, qui était déjà repéré avec les pertes de sa propre ambition.

BJ Penn aurait dû mettre fin à sa carrière en tant que meilleur combattant de consensus qui ait jamais vécu et à la place, son record est de 16-14-2, et si jamais vous l’appeliez le GOAT, tout le monde vous regardera comme si vous étiez vieux de façon embarrassante, ou un énorme Stan.

Qu’advient-il de la division poids plume des femmes de l’UFC?

Uhhhhh, ça existe je suppose? L’UFC réserve encore nominalement des combats et à un moment donné, Amanda Nunes pourrait défendre sa ceinture parce que, pourquoi pas? Mais ils ne mettront jamais toute leur pression pour la développer en tant que véritable division parce que c’est trop risqué. À un moment donné, Nunes pourrait prendre sa retraite, puis il n’y a pratiquement plus de raison pour eux de se soucier. Dans l’état actuel des choses, 145 laissez l’UFC promouvoir Nunes en tant que double championne et donne à ses adversaires plus de choix car elle a déjà travaillé la plupart des poids coqs sur la liste.

Le plus grand combat qui n’ait jamais eu lieu? Fedor vs Brock ou Rousey vs Holm 2

Fedor-Brock est certainement là-haut, tout comme Rousey-Holm II. Mais mon vote ira toujours à Georges St-Pierre contre Anderson Silva. Ce combat aurait été le deuxième seulement après le GSP-BJ en ce qui concerne les excellents super-combats et il aurait probablement été encore plus commercialisable, compte tenu de la position des deux dans leur carrière. Hélas, c’est celui qui n’a jamais vu le jour.

Qui est le champion poids lourd le plus attrayant de tous les temps?

Sérieusement, Eric? Andrei Arlovski par un glissement de terrain. Même avec son nez tourné sur le côté, Pitbull domine toujours cette catégorie.

Quel est le plus grand combat à mener en 2020 pour vous? Le mien est Jones vs Adesanya, s’ils défendent tous les deux avec succès, je pense que cela pourrait être l’un des meilleurs combats de tous les temps

C’est Khabib contre Ferguson jusqu’à ce que ce combat se produise, physiquement, et peut-être même jusqu’à un mois après, juste pour être sûr.

En ce qui concerne les combats qui ne sont pas encore faits, je viens en fait sur le superfight Khabib vs GSP. En règle générale, je déteste les super-combats et je sais que Gaethje mérite son coup, mais il y a certainement quelque chose d’intrigant à propos de Khabib à la hauteur de ses pouvoirs contre un GSP manifestement fané. Mais dans l’intérêt de ne pas être goudronné et à plumes dans les commentaires, je dirai Jon Jones contre Francis Ngannou. Je me suis toujours demandé comment Jones s’en sortirait avec les poids lourds, car certaines de ses pires performances des poids lourds légers se sont heurtées à des hommes qui pourraient correspondre à sa physique à certains égards, et compte tenu de sa performance terrible contre Thiago Santos, provoquée par la prudence de la puissance de KO de Santos. , Je suis fasciné par ce à quoi il ressemblerait contre un frappeur comme Ngannou.

Oh, et pour mémoire, Jones-Adesanya n’a pratiquement aucun intérêt pour moi. Jon frappera absolument Izzy, et je suis un homme qui a prédit qu’Izzy serait champion l’an dernier.

Qui sera champion de l’UFC d’ici la fin de 2020?

Parler de prédictions de champions, avec le premier événement UFC de l’année à venir, pourrait tout aussi bien les faire connaître.

Poids lourd: Francis Ngannou – DC bat Stipe, Ngannou se bat pour la ceinture vacante, JBJ reste à 205.

205: Jon Bones Jones – Allez.

185: Yoel Romero – Un choix de circuit absolu. Romero est le meilleur poids moyen au monde depuis près de cinq ans. Même s’il ne sera pas champion, je ne choisirai pas contre lui.

170: Kamaru Usman – Leon Edwards et Jorge Masvidal ne lui enlèvent rien.

155: Khabib – C’est le meilleur combattant que j’aie jamais vu. Arrêt complet.

145: Brian Ortega – J’adore Volkanovski et je pense qu’Ortega n’est pas un grand combattant (malgré le fait qu’il continue de me faire ressembler à un crétin pour s’acharner contre lui). Volkanovski fait son argent sur les bords mais là-bas, Ortega est mortel.

135: Jose Aldo – Homer encore une fois. Je m’en fous. Jose va se faire tirer le titre et battre Cejudo.

125: Deiveson Figueiredo – Il semble que Joseph Benavidez pourrait bien être l’un de ces gars maudits de ne jamais détenir de titre.

W145: Amanda Nunes – mais je ne pense même pas qu’elle le défendra cette année.

W135: Amanda Nunes – c’est la WMMAGOAT.

W125: Valentina Shevchenko – Elle est la meilleure combattante féminine de la planète d’un mile et la meilleure de sa division en années-lumière.

115: Zhang Weili – Je bois le Kool Aid. Son physique est incroyable et elle ne fait que s’améliorer.

BMF: Masvidal – Au nom seulement. Usman battra Masvidal mais il ne remettra pas la ceinture et nous l’oublierons tous jusqu’à ce que Nate se bat à nouveau.

Sonnez avec le vôtre dans la section des commentaires.

Merci d’avoir lu cette semaine et merci à tous ceux qui ont envoyé des tweets! Avez-vous des questions brûlantes concernant au moins tacitement les sports de combat? Alors vous avez de la chance car vous pouvez m’envoyer vos Hot Tweets, @JedKMeshew et je vais y répondre! Peu importe qu’ils soient d’actualité ou fous. Soyez bizarre avec ça. Amusons-nous.