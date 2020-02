Humberto Bandenay mise sur le «bon rythme»

Humberto Bandenay a un horaire chargé et les choses ne ralentiront pas de sitôt.

Le combattant péruvien a remporté le tournoi Copa Combate 2019 fin décembre, se battant trois fois en une nuit, et il n’est plus qu’à quelques jours du défi du champion des combats légers Rafa Garcia dans l’événement principal de Combate Americas 55 à Mexicali, au Mexique, le 21 février. .

Pour compléter son programme ardu, Bandenay (18-7 MMA) est entré en Copa Combate après avoir combattu en novembre au Fusion FC 41 au Pérou, où il a arrêté Bruno Conti au deuxième tour.

L’épreuve de force de Bandenay avec Garcia sera son cinquième combat en un peu plus de trois mois, et le joueur de 25 ans se sent très bien.

“Dieu merci, je suis parti (Copa Combate) sans blessures des trois combats”, a déclaré Bandenay au MMA Junkie. «Je n’ai eu aucun type de pause, je ne me suis vraiment arrêté que pendant 10 jours juste pour reposer l’esprit et le corps et peu de temps après, j’ai été appelé à me battre le 21 février contre le champion, qui est Rafa Garcia. Je dois donc profiter de cette opportunité car je me suis bien entraîné à un bon rythme et nous attendons la journée.

«J’ai l’impression d’être au bon rythme et j’ai aussi combattu en novembre ici au Pérou. J’ai donc combattu en novembre, décembre et maintenant je me bats en février, donc je me sens à l’aise et détendu pour tout ce qui se présente à moi. »

Bandenay s’entraîne à Lima au Dogo Training Center, après s’être déplacé de l’équipe Oyama en Californie du Sud, en Thaïlande et dans quelques autres endroits en cours de route.

Bandenay a toujours adopté une approche nomade pour son entraînement, même dans sa course à l’UFC, mais il pense que le Dogo Training Center sera son domicile permanent.

«J’ai eu l’occasion de m’entraîner dans différents gymnases, mais maintenant je pense que je suis dans une phase où je me suis beaucoup mieux», a déclaré Bandenay. “Je me suis beaucoup mieux adapté à ces camps, et j’aime aussi la logistique.”

Parlant de la confrontation, Bandenay a reconnu les compétences de Garcia, mais il est confiant que le champion invaincu n’a pas encore été mis à feu.

“Il est un bon combattant avec un record invaincu, mais il n’a pas encore un combat difficile”, a déclaré Bandenay. “Et c’est ce que nous visons. Nous allons lui faire ressentir cela, et nous allons verser tout notre travail sur lui. “

Bandenay est invaincu depuis son départ de l’UFC à la fin de 2019. Il est allé 1-3 à l’UFC, mais bien qu’il n’ait pas performé comme prévu, Bandenay voit sa course à l’UFC comme une expérience d’apprentissage, une sur laquelle il s’appuie dans Combate Americas.

“Cela a été super utile, tout cela n’est plus nouveau pour moi”, a déclaré Bandenay. «Combate a encore beaucoup de choses similaires à l’UFC en ce qui concerne les médias et les choses de cette nature, c’est donc quelque chose que j’ai déjà vécu. J’ai l’impression que mon expérience à l’UFC m’a beaucoup aidé.

“Ce sont des étapes différentes et je ne veux pas comparer, mais j’ai eu des moments dans l’UFC où j’ai mal fait”, a déclaré Bandenay. “Peut-être que je ne faisais pas bien les choses, un tas de facteurs que les gens ne connaissent pas, mais il s’agit de reconnaître vos actions. Je reconnais donc mes erreurs et j’ai dû y faire face. La seule façon de sortir de ce funk était de continuer à me battre et me voici. Je sais qui je suis, je connais ma valeur, et un Humberto concentré est qui je suis en ce moment. »

