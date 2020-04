Il a habillé son pit-bull avec un kimono BJJ et a commencé à s’entraîner avec lui.

L’animal était très patient avec lui. Ce n’est qu’à la fin, à la fin du duel, qu’il l’attaque avec sa langue.

L’époque où les chiens n’étaient là que pour marcher, manger et faire partie de la maison est révolue depuis longtemps. Cela a été démontré par un pit-bull qui, avec son propriétaire, a joué dans l’une des batailles les plus épiques et les plus mémorables de ces derniers temps.

Dans une vidéo diffusée sur YouTube, vous pouvez voir comment le chien innocent fait face un jeune artiste martial devant le regard du reste de ses compagnons.

Les images montrent le chien, avec une ceinture violette, et son propriétaire, un ruban bleu, dans un match de jiu-jitsu intense qui, loin d’être une compétition, semble être un jeu tendre entre les deux.

De cette façon, au moins le pit-bull athlétique l’a compris, qui est très heureux de recevoir les clés et les techniques de son propriétaire.

