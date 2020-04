Il en va de même pour la carte UFC 249

Les bookmakers ont déjà leurs favoris pour la carte UFC 249, une fois que le président de la société, Dana White, a publié la carte de l’événement, les bookmakers se sont mis au travail et nous savons déjà quoi vous pouvez gagner si vous décidez de parier.

UFC 249 Cote de départ

Tony Ferguson -170

Justin Gaethje +145

Bien que ce ne soit pas le combat que beaucoup attendaient (et voulaient), la vérité est que Ferguson est le favori pour remporter le championnat intérimaire de 155 livres qui sera en jeu.

Rose Namajunas -185

Jessica Andrade +145

La co-star est un match revanche, et le favori pour le gagner est Namajunas (qui a perdu le premier combat).

Francis Ngannou -303

Jairzinho Rozenstruik +225

Selon les maisons de paris, une invaincue tombera, Ngannou est le favori par rapport à Jairzinho.

Ronaldo Souza -175

Salle Urías +135

Jacaré est la favorite pour prendre le combat qui sera la star des préliminaires.

Alexander Hernández -300

Omar Morales +250

Le Moral vénézuélien aura un test difficile contre le n ° 15 classé dans la division légère de l’UFC, il n’est pas le favori du bookmaker.

Marlon Vera -125

Ray Borg +105

Pour sa part, «Chito» Vera est le favori dans son combat, avec un peu de chance, il peut étendre sa chaîne de victoires consécutives à 6.

Les autres frais sont:

Greg Hardy -200

Yorgan de Castro +160

Vicente Luque -175

Prix ​​Niki +150

Calvin Kattar -155

Jeremy Stephens +115

Michael Johnson -275

Khama Worthy +235

Sijara Eubanks -155

Sarah Moras +135

Ryan Spann -275

Sam Alvey +235

N’oubliez pas que dans le système de paris États Unis, le favori a une cote négative et ce nombre détermine le montant à parier pour gagner 100 $. Par conséquent, plus ce nombre est élevé, plus il est favori.

Alors que celui qui a une cote positive est le moins favori et le nombre indiqué détermine le montant que vous gagneriez pour chaque 100 $ misés, par conséquent, plus le nombre est élevé, moins il est préféré.

A ceux qui osent parier, bonne chance !!!

