Il n’y a qu’un seul combat sur lequel Jon Jones devrait se concentrer maintenant

Tout d’abord: je suis en faveur de Jon Jones. Je veux qu’il poursuive ses objectifs de développement personnel, se concentre sur l’humilité, change sa vie. Au cours des 18 derniers mois environ, il semblait qu’il progressait dans cette direction. En septembre 2018, peu de temps après la réduction substantielle d’une suspension de médicaments améliorant les performances, un contrite Jones s’est déclaré prêt à courir après la grandeur, appelant sa quête «Comeback Season».

C’était une chanson que nous l’avions entendu chanter plusieurs fois auparavant, mais au moins cette fois, les premiers retours étaient prometteurs. Le premier signe était son activité. Après une déchirure de problèmes de plusieurs années le mettant régulièrement à l’écart de l’action, il a soudainement trouvé une certaine cohérence dans la cage. De mars 2019 à février 2020, il a combattu trois fois, marquant son étirement le plus actif depuis qu’il a concouru trois fois en neuf mois de décembre 2011 à septembre 2012. Et même si ses victoires n’étaient pas les performances à couper le souffle des anciens, il a quand même émergé avec un trio de victoires, se solidifiant à nouveau en tant que roi des poids lourds légers, et tout aussi important, se positionnant comme une menace pour monter et combattre le champion des poids lourds de l’UFC Stipe Miocic dans un superfight légitime.

La dernière de ces victoires a eu lieu il y a à peine un mois, mais toute la bonne volonté qu’il s’est reconstruite s’est envolée après les événements de jeudi matin, lorsque Jones a été arrêté une fois de plus, cette fois pour avoir prétendument déchargé son Glock et pour conduite aggravée en état d’ébriété ainsi que deux autres charges.

Bien que les accusations portées contre lui par Albuquerque, N.M., la police soient des délits et des petits délits, respectivement, les classifications ne peuvent pas cacher le fait que si elles sont prouvées, Jones a mis en danger le public et lui-même encore une fois avec ses actions imprudentes. Il aurait tiré une arme à feu dans le centre-ville d’Albuquerque. Que ce soit accidentel ou intentionnel, il aurait pu se suicider. Il aurait conduit sa voiture sous l’influence. Il aurait pu se suicider.

Nous sommes depuis longtemps au point où nous pouvons dire que Jones est un jeune homme qui commet des erreurs stupides. Il est à quelques mois de son 33e anniversaire. Il a des millions de dollars, il a des enfants, il a un record comme l’un des meilleurs combattants que le sport ait jamais connu. Il a également foiré royalement plusieurs fois dans le passé. Nous ne les raconterons pas tous ici, mais il suffit de dire que sa chronologie des arrestations et des problèmes juridiques est aussi longue que sa liste des réalisations du MMA, et c’est une déclaration qui lui est propre.

La réaction à l’arrestation de Jones a été rapide, avec une colère très compréhensible que Jones soit de retour en train de prendre les mêmes mauvaises décisions qu’il avait prises auparavant. Il est facile de le claquer pour un autre horrible faux pas, et beaucoup ne manqueront pas la chance de le faire, mais il ne devrait y avoir aucune joie dans ses luttes. Il ne faut pas non plus se concentrer sur la façon dont ses problèmes juridiques l’affecteront professionnellement, ni sur l’endroit où il tombera prochainement dans le calendrier de l’UFC. Cela devrait être dû au fait qu’il devienne propre et sobre.

Presque tous les problèmes de Jones se sont auto-infligés et ils ont presque tous une chose en commun: Jones était sous l’influence de drogues ou d’alcool.

Au fil des ans, Jones a sincèrement discuté de ses réflexions sur les substances provoquant une dépendance. Il a été remarquablement ouvert, engageant et complexe, et franchement, une telle vulnérabilité est facile à apprécier. À plusieurs reprises, il a rationalisé sa consommation de drogues, nié la dépendance, confirmé la dépendance, admis nonchalamment la consommation de cocaïne à des fins récréatives et discuté de son combat en cours contre la sobriété.

Cela a été un long processus pour lui d’accepter son problème, et peut-être que la leçon n’a pas encore totalement coulé. Sur le plan humain, il n’est pas trop tard. Beaucoup d’entre nous ont du mal à accepter nos défauts, à reconnaître nos imperfections et à s’engager pour des solutions. Jones n’est pas le seul à cet égard, il est juste un cas plus médiatisé que le reste d’entre nous. Je ne le condamnerais pas plus à l’échec que je ne condamnerais un membre de la famille qui a souffert des mêmes problèmes. Je voudrais leur demander, les implorer et les supplier de faire face à leur problème, comme un combat. Comme le seul combat qui compte.

C’est là que la tête de Jones devrait être maintenant. Pas sur les relations publiques ou sa carrière ou quoi que ce soit, mais voir clairement où tout cela se dirige s’il ne l’aborde pas. S’il continue sur son chemin actuel, il ne pourra pas s’arrêter avant que le pire ne se produise et qu’il perde tout. Mais un meilleur chemin reste.

Il a des millions de dollars, il a des enfants en bonne santé, il a un record comme l’un des meilleurs artistes martiaux mixtes que le sport ait jamais connus. Il a le temps de réparer ses torts et les moyens de continuer l’existence privilégiée qu’il a créée grâce à son travail et à son talent. Il peut encore s’appuyer sur cette vie. Mais malgré toutes ses compétences, ses réalisations et ses dons, rien de tout cela n’est une solution. Pas d’argent ni de portée ou d’endurance. De toutes les choses qui le rendent si grand, une seule chose intangible compte maintenant: la volonté. C’est le plus grand combat de sa vie, et le résultat dépend de lui.