Il y a cinq ans, Nick Diaz a fait ses adieux et le MMA lui manque toujours

Combien de moments vraiment emblématiques y a-t-il dans l’histoire du MMA? Combien d’images uniques encapsulent tout un combattant, capturent l’essence d’un combat et apportent un signe de reconnaissance vigoureux pour tout ce qu’il représente, le tout en un clin d’œil?

Il y a le bombardement en piqué de Dan Henderson Michael Bisping, suspendu dans les airs avec sa main droite armée et prêt à livrer la charge utile. Il y a Anderson Silva atterrissant un coup de pied de face avant sur Vitor Belfort dans «Fight of the Decade» au Brésil. Il y a Robbie Lawler et Rory MacDonald, le visage dégoulinant de sang et les yeux verrouillés, refusant de céder un pouce après la fin d’un tour de l’un des combats les plus féroces de tous les temps. Il y en a quelques autres, mais nommez-en un, et comme ces autres, cela va certainement capturer une sorte d’action en combat.

Et puis il y a la pose.

Il y a cinq ans aujourd’hui, Nick Diaz nous a donné ce moment singulier d’inaction MMA.

Dans la nuit du 31 janvier 2015, Diaz a rencontré Anderson Silva dans l’événement principal de l’UFC 183. Le match a été un gros problème. Avant cela, la dernière fois que la promotion avait intentionnellement conçu un événement à la carte sans tête d’affiche du championnat était près de quatre ans auparavant à l’UFC 127. Mais même cela était un scénario très différent; c’était une expérience sur un nouveau marché, l’Australie.

C’était Las Vegas, la base de l’UFC et la capitale mondiale du combat. Cela a marqué le retour d’Anderson Silva après une horrible jambe cassée. Il s’agissait de Diaz, la star de la contre-culture résidente de l’UFC, de retour après une interruption de près de deux ans. C’était le week-end du Super Bowl. C’était un événement capital-E.

Le sport avait raté les deux étoiles. L’idée de les rassembler dans une cage a longtemps été discutée. Mais pour la plupart de ce temps, cela avait semblé un fantasme. Pendant des années, Silva s’est tenu au sommet de la division des poids moyens de l’UFC en tant que champion, tandis que Diaz s’est battu en tant que poids welter, mettant un match entre eux hors de portée. Bien que Diaz ait mis la possibilité dans l’univers près d’une demi-décennie plus tôt, il ne semblait y avoir aucun chemin l’un vers l’autre. Jusqu’à ce que soudainement, avec les deux sur le chemin du retour, il y en ait eu. Tout à coup, deux étoiles bien-aimées et manquées atterrissant en même temps au même endroit, avaient tout à fait du sens.

Nous ne le savions pas à l’époque, mais l’UFC 183 s’est avéré être la dernière semaine de combat de Diaz. Il a raté un vol ou deux en route, a sauté la journée des médias et a esquivé sa séance d’entraînement ouverte. C’était vintage. À ce stade, presque tout le monde avait adopté son approche non conformiste. Même le président de l’UFC, Dana White, qui a par le passé retiré Diaz d’un combat pour le titre pour un comportement similaire, a joué le jeu, en affichant un carton de lait «Vous m’avez vu?» Diaz sur ses comptes de médias sociaux.

Nous avions atteint le point où personne ne se souciait beaucoup de ces trucs tant qu’il se présentait le soir du combat, et qu’il le faisait toujours.

C’était un homme qui a battu Chris Lytle dans son deuxième combat professionnel, à un moment où Lytle avait 20 combats dans sa carrière. Qui a éliminé Robbie Lawler! Qui gogoplata’d Takanori Gomi, le test de pot soit damné. Qui est sorti de la poubelle, Frank Shamrock en route pour l’arrêter avec une rafale de coups de poing. Qui a détrôné Paul Daley! Qui a tellement exaspéré Georges St-Pierre dans la période précédant leur combat que GSP n’a pu rassembler que la célèbre phrase du MMA “Êtes-vous fou dans votre tête, mec?”

Diaz était un trésor, une sorte imprévisible qui prononcerait tout ce qui lui viendrait à l’esprit avec peu ou pas de filtre.

Il était déjà une figure légendaire au moment où il a signé pour faire face à Silva, mais peu savaient que c’était peut-être la dernière fois que nous le voyions dans une cage. À l’époque, il n’avait que 31 ans et un combat retiré d’un combat pour le titre. Il semblait y avoir encore beaucoup à faire.

Ce n’était pas censé l’être. Diaz a été testé positif aux métabolites de la marijuana après le combat, et la Nevada Athletic Commission a prononcé une interdiction ridiculement punitive de cinq ans, réduite plus tard à 18 mois (également ridiculement punitive) en appel. Mais pendant son absence, Diaz s’est clairement rendu compte qu’il n’en avait plus besoin.

Bien pour lui. Il nous en a donné assez. Autant de combats, de citations et de moments formidables, qui se terminent par le coup de grâce: le lay down!

Si vous avez regardé le match, vous ne vous souvenez peut-être pas de tous les détails – que Diaz parlait des déchets à Silva dans les 15 secondes suivant la cloche d’ouverture, qu’ils n’ont pas passé une seconde sur le terrain, que Diaz, un saignement notoire, n’était pas ” t éclaté jusqu’à la dernière minute du combat. Mais vous vous souvenez de la pose.

Comme d’habitude pour Silva, il a passé les premiers instants du combat à tourner et à mesurer passivement pour tenter de régler son contrôle de distance. Diaz ne l’avait pas. Tentant de forcer Silva dans un échange de tirs, il a tiré quelques coups et puis un coup de pied, et alors que Silva continuait de s’éloigner, Diaz l’a attiré. Silva a lancé un bref combo, mais a ensuite tourné pendant les 15 secondes suivantes. Frustré par le manque d’action, Diaz a reculé de deux pas et s’est allongé sur le côté, la main droite en coupe à l’oreille comme s’il s’ennuyait. Le combat ne durait que 59 secondes.

L’audace, la témérité, la pure bizarrerie de tout cela en ont fait un moment MMA singulier, une provocation qui se perpétue dans l’infamie. Dans un sport qui célèbre les individus, il s’agissait d’un moment aussi unique que nous l’avions jamais vu d’un personnage aussi unique que nous ne l’avons jamais vu. Allongé dans une cage. Pendant un combat. Contre Anderson Silva!

Comment effronté. Quelle irrévérence. C’est amusant. Bien sûr, la foule a adoré. Ce fut probablement l’ovation la plus forte gagnée lors d’un excellent combat.

Et puis il était parti.

Le monde MMA lui manque toujours.

De temps en temps, le bavardage de retour recommence qu’il reviendra. Il pourrait; il n’a encore que 36 ans. Mais si vous pensez qu’il nous en a donné assez, vous avez beaucoup de souvenirs à dessiner, se terminant par une nuit où une seule image nous rappelle que Nick Diaz ne pourrait jamais vraiment être mis en cage.