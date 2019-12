Ilara Joanne explique comment ‘Arya Stark’ a aidé à sécuriser le combat du Bellator 237

Ilara Joanne a remporté une victoire contre Bec Rawlings lors de ses débuts avec Bellator en octobre, et maintenant elle est ravie de faire son retour deux mois plus tard contre le talent japonais invaincu Kana Watanabe au Bellator 237 à Saitama.

Encore mieux, elle remercie l'entraîneur Eric Albarracin d'avoir changé sa carrière en deux mots: Arya Stark.

Joanne, qui s'entraîne avec les frères Pitbull Patricio Freire et Patricky Freire à Natal, n'était pas une combattante bien connue dans son Brésil natal lorsque Bellator lui a proposé de se battre avec Rawlings. Joanne ne croit pas qu'elle a été amenée à perdre contre le vétéran populaire de l'UFC, mais elle sait qu'elle était confrontée à un visage plus reconnaissable.

L'athlète de 25 ans a déclaré qu'elle "avait remarqué que toute l'attention était sur Bec" avant l'événement à Uncasville, dans le Connecticut, et qu'elle a tiré le meilleur parti de la plate-forme qui lui avait été donnée en tapant Rawlings avec une genouillère au deuxième tour. C'est à ce moment-là qu'Albarracin s'est présenté avec une «liste de tués», ciblant Valérie Loureda, Valérie Letourneau et la «reine» Ilima-Lei Macfarlane, championne des poids mouches de Bellator.

"Nous savons que Bellator a de nombreux combattants sous contrat qui ne combattent pas si souvent, donc ce" jeu "proposé par le capitaine (Albarracin) est très intelligent", a déclaré Joanne à MMA Fighting. «Aux États-Unis, les gens adorent Game of Thrones – les Brésiliens aussi, nous avons donc réussi à attirer leur attention et celle de Bellator.

«(Ma vie) a complètement changé, m'apportant ce combat au Japon et bien plus encore. Plus d'abonnés, plus de messages de fans. Bellator me regarde avec des yeux différents maintenant. »

Joanne attribue le jeu Game of Thrones comme la raison pour laquelle on lui a offert un combat contre la carte empilée au Japon le 28 décembre, qui comprend un certain nombre d'affrontements Bellator contre RIZIN dans le cadre de l'événement principal Fedor Emelianenko contre Quinton Jackson.

"Deux jours après mon retour à la maison, ils m'ont envoyé le nom du Japonais (adversaire)", a déclaré Joanne à propos de Watanabe. "Je ne m'attendais pas à ça. Je m'attendais à me battre à nouveau l'année prochaine, mais j'étais ravi de l'offre. Je suis sur cette route depuis 10 ans, et tout a changé pour moi cette année. "

Maintenant sur une séquence de trois victoires consécutives avec un dossier professionnel de 9-4, Joanne est convaincue que son plan avec Albarracin mènera au tir au championnat Bellator poids mouche l'an prochain.

"J'ai trois combats de plus dans mon contrat, et je pense que j'aurai quelque chose de bien après deux autres victoires", a déclaré Joanne. "Je sais que la ceinture sera à moi en 2020. Je vais continuer l'héritage des frères" Pitbull ". Nous dominerons Bellator. "

Patricio "Pitbull" détient actuellement une paire de titres dans Bellator, régnant sur les divisions poids plume et poids léger. Patricky «Pitbull» tentera également de remporter le grand prix léger RIZIN le 31 décembre. Bethe Correia était membre de l'équipage lorsqu'elle a défié pour la ceinture de Ronda Rousey à l'UFC 190, mais a échoué dans le premier tour. Joanne veut devenir la première championne des Pitbull Brothers à l'intérieur de la cage Bellator.

"Je sais que je suis au bon endroit", a-t-elle déclaré. "Nous avons un grand groupe de personnes ici, des entraîneurs formidables, et cela m'inspire pour devenir un meilleur combattant et travailler plus dur."