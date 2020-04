Ilima-Lei Macfarlane dit que la prochaine défense du titre pourrait intervenir dans un tournoi

Le prochain combat d’Ilima-Lei Macfarlane pourrait prendre un format différent de celui auquel elle était habituée.

La championne des poids mouches des femmes Bellator Macfarlane (11-0 MMA, 10-0 BMMA) a déjà défendu avec succès son titre à quatre reprises, battant plus récemment Kate Jackson en décembre dernier au Bellator 236 dans son état natal d’Hawaï.

Et comme le président de Bellator, Scott Coker, avait précédemment manifesté son intérêt pour un éventuel tournoi féminin de poids mouche, Macfarlane pense que sa prochaine défense de titre pourrait se terminer vers la fin de l’année.

“Nous avons dit que je me battrais probablement à l’automne, quelque part par là-bas”, a déclaré Macfarlane au MMA Junkie. «Et il est toujours question de faire un tournoi pour la division des poids mouches. Donc, évidemment, mon prochain combat dépend de cela, qu’ils le fassent ou non. Mais nous avons dit que l’échéancier devrait être prévu vers l’automne ou l’hiver, ce que certaines personnes considéreraient comme une longue mise à pied – presque un an. Mais je suis cool avec ça. “

Si Macfarlane finit par mettre son titre en jeu dans un tournoi, elle a une idée d’un format spécifique dans lequel elle aimerait que les choses se déroulent.

“Je veux presque dire que … seul mon combat devrait être de cinq tours”, a déclaré Macfarlane. «Parce que je ne veux pas que ces filles aiment avoir l’avantage de pouvoir disputer cinq rounds (pour me préparer). Je pense donc plus d’un point de vue stratégique. … Mais je pense que je préférerais un tournoi de huit femmes, car cela signifie simplement moins de combats pour obtenir ce million de dollars. Je pense plus à la manière la plus efficace possible d’obtenir un million de dollars. »

La hawaïenne invaincue a récemment signé une prolongation de contrat pluriannuelle et multi-combats avec Bellator, une décision qui, selon elle, était une évidence.

