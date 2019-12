Ilima-Lei Macfarlane embrasse la vie en tant que championne populaire

(Note de l'éditeur: cette histoire publiée dans l'édition imprimée de vendredi de USA TODAY.)

HONOLULU – Il y a des moments où l'un des combattants les plus populaires de la liste Bellator oublie qu'elle est une championne.

Ilima-Lei Macfarlane est la détentrice du titre chez Bellator poids mouche féminin depuis un peu plus de deux ans maintenant. Samedi, Macfarlane cherche sa quatrième défense de titre lorsqu'elle fait la une des Bellator 236 dans la ville où elle a grandi contre la challenger britannique Kate Jackson.

"C'est encore très surréaliste", a déclaré Macfarlane à USA TODAY Sports après une séance d'entraînement mercredi devant des fans à Honolulu. "Il y a des jours où je me réveille, et je me dis:" OK, je retourne à l'école. "Je ne me rends pas compte que je suis un combattant professionnel – je suis le champion. Je dois encore me pincer parfois. »

Macfarlane (10-0 MMA, 9-0 BMMA) a remporté le titre de 125 livres avec une soumission d'Emily Ducote en novembre 2017. Ses trois défenses réussies ont toutes été des arrêts également. En avril, elle a si mal coupé le front de Veta Arteaga que le médecin de la cage a arrêté le combat au troisième tour.

Elle a été l'une des championnes les plus dominantes de Bellator, et cela s'accompagne de luxe, notamment le fait qu'elle puisse défendre son titre dans son Hawaï natal pour la deuxième fois. Bellator est arrivé pour la première fois sur les îles en 2018 pour un double événement centré autour de Macfarlane comme un retour aux sources. Basée dans le sud de la Californie, elle n'avait pas combattu dans son pays d'origine avant cela.

Maintenant, elle recommencera, prise en sandwich autour d'une défense du titre près de sa maison d'entraînement en Californie. C'est une chance de représenter son héritage, et non un devoir qu'elle prend à la légère.

"J'ai l'impression de porter les îles sur mes épaules chaque fois que je suis sur une plate-forme comme celle-ci", a déclaré Macfarlane. "Je suis d'accord avec ça. Je m'en réjouis maintenant. Mon objectif principal est de défendre ma ceinture, mais mon autre objectif vraiment important est de représenter ma culture et ma maison et mon peuple au mieux de mes capacités. »

Le président de Bellator, Scott Coker, a déclaré que la promotion avait essentiellement permis de construire ses deux voyages à Hawaï autour de Macfarlane, ce qui pourrait être de bon augure pour de futurs voyages.

"L'événement de l'année dernière à Honolulu était incroyable, et nous avions hâte de revenir", a déclaré Coker. «Ilima-Lei est une grande partie de ce week-end, et les fans hawaïens l'ont vraiment embrassée. Elle a un autre adversaire coriace samedi à Kate Jackson et peut s'imposer comme l'une des meilleures combattantes du monde avec une victoire. "

Jackson (11-3-1, 3-1) tentera de devenir le premier à résoudre l'énigme Macfarlane. Elle est également la première femme britannique à se battre pour un titre majeur de MMA.

Après une séquence de deux victoires consécutives, la joueuse de 33 ans pensait qu'elle était proche de la lutte pour le titre après un TKO de premier tour contre Lena Ovchynnikova en juin. Mais l'appel à affronter Macfarlane en territoire hostile est venu un peu à l'improviste.

"Au départ, j'étais plus surpris qu'excité", a déclaré Jackson. «Je pensais que j'aurais peut-être encore un combat avant ça (coup de titre). … Mais une fois qu'il est entré, j'étais définitivement excité. J'avais besoin de le laisser couler un peu. Il a été question de mon dernier combat comme un combat n ° 1, mais je savais qu'il y en avait quelques autres dans le mélange. J'ai pensé que peut-être cela irait d'abord à l'un d'eux, puis j'en aurais l'occasion. "

Le Bellator 236 (DAZN, 22 h HE) est le deuxième des événements consécutifs de la promotion au Neal S. Blaisdell Center. Le Bellator 235 vendredi (Paramount / DAZN, 22 h HE) est la deuxième année de la promotion d'un événement «Saluez les troupes» en collaboration avec l'USO et sera suivi exclusivement par des militaires de la Joint Base Pearl Harbor-Hickam à Honolulu.

