Ilima-Lei Macfarlane fait l'éloge du jeu au sol de Kate Jackson

HONOLULU – Ilima-Lei Macfarlane, champion des poids mouches Bellator, ne prévoit pas beaucoup de détails.

Habituellement plus axé sur l'amélioration de soi que sur la planification de jeu ciblée pour un adversaire spécifique, Macfarlane (10-0 MMA, 9-0 BMMA) reconnaît les capacités au sol de Kate Jackson. La masselotte anglaise a cinq victoires à son nom et aime faire glisser la lutte vers le sol.

"(Mes entraîneurs) sont confiants partout où je veux mener le combat", a déclaré Macfarlane. «Quand il s'agit de lutter avec Kate Jackson, je suis super excitée. Je dirai qu'elle a le meilleur jeu au sol à côté du mien dans la division, même si nos styles sont un peu différents.

«Je suis un peu plus basée sur la soumission et elle est un peu plus traditionnelle du jiu-jitsu brésilien, des trucs de position – mais oui, je pense que ce sera excitant. Ce sont deux combattants techniques, qui sont bons partout. "

Macfarlane et Jackson (11-3-1 MMA, 3-1 BMMA) s'affronteront samedi soir dans l'événement principal du Bellator 236. Ce combat marquera la quatrième fois que Macfarlane met le titre en jeu depuis qu'il l'a remporté en novembre 2017 .

L'événement a lieu au Neal S. Blaisdell Center à Honolulu. La carte principale est diffusée sur DAZN après les préliminaires sur MMA Junkie.

Découvrez l'interview complète d'avant-combat de MMA Junkie avec la championne des poids mouches des femmes Bellator Ilima-Lei Macfarlane dans la vidéo ci-dessus.

. (tagsToTranslate) bellator (t) news (t) videos (t) bellator 236 (t) rupture (t) ilima-lei macfarlane (t) kate jackson