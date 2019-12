Ilima-Lei Macfarlane une montagne russe d'émotion avant son combat avec Kate Jackson

Bellator 236: «Macfarlane vs Jackson» a lieu demain soir (samedi 21 décembre 2019) à Neil S. Blaisdell Arena à Honolulu, Hawaï, en streaming exclusivement sur DAZN à 21 h. ET. La championne invaincue des poids mouches Ilima-Lei Macfarlane (10-0) cherche une autre défense émotionnelle du titre devant ses plus grands fans à domicile aux dépens de Kate Jackson (11-3-1).

"Elle est beauté, elle est grâce" et elle vous frappera au visage. Macfarlane est peut-être mieux connue pour ses victoires dévastatrices à la soumission (60%), mais comme l'a montré son dernier combat avec Veta Arteaga, la frappe est une partie en constante amélioration de son jeu. Terminer un combat via l'arrêt du médecin peut ne pas satisfaire les fans assoiffés de sang, mais c'est tout aussi valable que de faire taper quelqu'un sur le tapis.

Elle devra certainement "trancher et couper" contre Jackson. Avec une seule défaite lors de ses neuf derniers combats, Jackson est une combattante anglaise durable et de formation classique qui excelle dans la frappe, marquant 55% de ses victoires (six sur 11) par KO. Bien que les forces évidentes de Macfarlane vous portent à croire qu'elle recherchera une soumission, n'excluez jamais une guerre debout.

MMAmania.com a récemment discuté avec Macfarlane de son retour à Hawaï pour une autre défense du titre et de la façon dont elle pense que Jackson est son égal en ce qui concerne le jeu au sol.

«Je dis qu'elle a le meilleur match au sol de la division à côté de moi. Fond de BJJ super solide. Oui, elle aime vraiment ne rien faire, alors oui, je pense que si quelqu'un veut me tester sur le terrain, ce sera Kate Jackson. "

Même si Jackson pourrait être un test pour elle sur le terrain, cela ne signifie pas que Macfarlane est moins confiante que le résultat final sera en sa faveur.

«Ouais, tu sais, stylistiquement sage tu sais comme je vais après les finitions et les soumissions. C’est un témoignage de mes antécédents sur la 10e planète, mon entraîneur-chef Richie Martinez – ‘Boogeyman’ – vous savez qu'il a toujours intégré cela en moi pour être toujours à la recherche de l'arrivée. C’est là que Kate et moi différons stylistiquement sur le terrain, c’est que vous ne la voyez pas trop souvent pour l’arrivée. Encore une fois cela dit, nous découvrirons quel jeu de soumission est le meilleur. »

Après l’arrêt d’un médecin lors de sa dernière défense du titre, Macfarlane a prouvé qu’elle visait l’arrivée avec plus que des soumissions. Cependant, il se peut que son combat contre Veta Arteaga soit plus important que n'importe lequel d'entre nous.

«Il y avait beaucoup de circonstances entourant ce combat que beaucoup de gens ne connaissent pas. Compte tenu de ces circonstances, je me dis: «D'accord, je suis une sale garce. Je l'ai fini. "Au début, je me disais:" Je ne pensais pas que ma performance était très bonne ", puis j'ai revu le combat. Après avoir appris beaucoup de choses, je me suis dit "Oh! Je n'ai pas fait aussi mal que je le pensais, et je l'ai quand même envoyée à l'hôpital. "Pour tous ceux qui l'ont regardé qui ne savaient pas ce qui se passait, oui, il semblait que Veta me testait – mais vous savez elle teste tout le monde avec qui elle se bat. Je veux dire que si Kate devait la combattre, je me demande ce qui se passerait aussi. »

Et juste comme ça, nous avons un mystère entre nos mains! J'ai dû fouiller plus profondément dans la boîte de vers que Macfarlane venait d'ouvrir, mais elle semblait réticente à révéler quoi que ce soit d'autre.

"Oh non, vous les gars, vous devriez peut-être demander à Veta à ce sujet – voir ce qu'elle dit."

Il semble que quelqu'un l'ait déjà fait. Le plus proche d'une réponse est qu'Arteaga sentait que son cœur n'y était pas. Les raisons ne sont pas claires, mais ce qui est clair, c'est que Macfarlane est prête à être submergée émotionnellement par son retour à Hawaï.

«C'est définitivement construit. C'est à peu près quand j'atterris à Hawaï, c'est là que tout m'inonde, juste ce sentiment d'amour et de soutien – c'est tellement incroyable. Bien sûr, j'adorerais me battre à Hawaï aussi souvent que possible, mais la réalité est que je ne pense pas avoir la capacité émotionnelle de le faire à chaque fois, car c'est tellement intense! Oui, une fois par an, c'est bon pour moi. »

Macfarlane ne peut garantir la fin du combat, mais elle peut dire ce qui se passera après la fin.

«Oh, je vais sûrement pleurer. C’est une garantie! Ce n'est pas difficile de se concentrer (cependant) parce que je suis déjà tellement habitué à ça que je pleure à chaque combat. Cela fait partie de la routine à ce stade. Ouais, donc je n'ai jamais eu de problème avec ça. "

Si c'est la routine pour elle à ce stade, est-ce aussi une routine de gérer l'attrait émotionnel d'être à la maison une fois qu'elle a quitté l'avion? Macfarlane a déclaré que sa perte de poids avait tout cassé.

«Oui, je ressentirai tout l’amour et le soutien, puis je commencerai à être très agacé et irrité. Ensuite, je dois prendre une profonde inspiration, et je dois juste me rappeler, que tout le monde est juste excité et qu'il vous aime. Ensuite, je dois, vous savez, montrer ma gratitude, et puis tout va bien! {* rire *} Oui, c'est définitivement un processus avec la réduction de poids. Lorsque vous êtes un peu faible en calories et que vous devez encore faire toutes les complications de votre semaine de combat et tout, cela peut certainement être éprouvant à certains moments. Encore une fois, cela fait partie de la routine à ce stade, je suis prêt pour cela, je veux juste mettre ce spectacle sur la route. "

Tout le monde est prêt pour cela à ce stade. Quel dernier conseil donnerait-elle à Kate Jackson avant de monter sur cette montagne russe d'émotion avec elle?

«Apportez-le simplement fille! Je vous respecte beaucoup pour avoir mené ce combat à Hawaï, et vous êtes toujours toujours invité aux luau, peu importe le résultat du combat. "

L'audio complet de notre interview est intégré ci-dessus, et une couverture complète de Bellator 236: «Macfarlane vs Jackson» réside ici sur MMAmania.com tout au long du week-end.

