Ilima-Lei Macfarlane's Bellator 236 full hula open workout

HONOLULU – Plutôt que de passer par le même ol '/ même ol', Ilima-Lei Macfarlane a décidé de changer certaines choses lors de sa séance d'entraînement ouverte Bellator 236 mercredi.

Mais elle a dû pivoter lorsque la tête d'affiche du Bellator 235 Josh Barnett a fait son entraînement juste avant elle. Barnett a réussi un match de catch impromptu avec son partenaire d'entraînement Erik Hammer, et cela a inclus le marteau jeté hors de la scène, les deux hommes jetés dans des glacières au sol remplies de glace et une chaise pliante.

Macfarlane a donc décidé qu'au lieu de faire un flux de yoga pour son entraînement, elle donnerait plutôt aux fans un avant-goût de la culture hawaïenne. Le natif d'Honolulu a décidé qu'une danse de hula complète était la voie à suivre.

«C'est impulsif du moment – ce n'est pas prévu. Je vais faire un hula pour mon entraînement ouvert. Bienvenue dans les îles. Merci d'être venu », a déclaré Macfarlane. "Ce hula est appelé" Papalina Lahilahi ", et c'est un hula sur les joues délicates. Vous pouvez interpréter cela comme vous le souhaitez, mais j'ai tendance à évaluer ma perte de poids et combien de poids je dois perdre et ce que je pèse en fonction de mes joues. Comme vous pouvez le voir, ils sont très importants en ce moment, donc je suis très proche du poids. "

Macfarlane (10-0 MMA, 9-0 BMMA) met son titre de poids mouche féminin sur la ligne samedi contre Kate Jackson (11-3-1 MMA, 3-1 BMMA) dans l'événement principal au Bellator 236, qui a lieu à Neal Centre S. Blaisdell à Honolulu. La carte principale est diffusée sur DAZN après les préliminaires sur MMA Junkie.

Dans la vidéo ci-dessus, découvrez la danse hula complète de Macfarlane juste à côté de la plage et de l'océan Pacifique à Honolulu.

