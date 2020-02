Ilir Latifi attendra et verra comment vont les débuts des poids lourds

HOUSTON – Ilir Latifi profite certainement de la vie en tant que poids lourd, mais il n’exclut pas non plus un retour à 205 livres.

Latifi (14-7 MMA, 7-5 UFC) fera ses débuts en poids lourd samedi contre Derrick Lewis à l’UFC 247. Et bien que la semaine de combat ait été beaucoup plus facile à gérer sans avoir à réduire le poids, Latifi n’a pas dit définitivement que seul poids lourd est son avenir.

“En ce moment, c’est là que je me sens à l’aise de combattre, en poids lourd, mais on ne sait jamais à l’avenir”, a déclaré Latifi lors du panel d’athlètes de l’UFC 247 qui s’est tenu mercredi. “Je vais peut-être redescendre, donc je suis prêt à combattre dans les deux divisions.

«J’ai coupé environ 35 livres, donc c’était des réductions de poids assez importantes, et j’en ai assez fait. C’est très agréable d’entrer dans la semaine de combat et de pouvoir manger de la bonne nourriture et tout ça. Je n’y suis pas habitué, et c’est très différent. “

À un moment donné, Latifi était une étoile montante dans la division des poids lourds légers, ayant remporté cinq des six combats. Mais après avoir laissé tomber ses deux derniers matchs consécutifs à Corey Anderson et Volkan Oezdemir, il a décidé de passer à la vitesse supérieure.

Il entame le combat de samedi avec Lewis en tant qu’outsider des paris, un rôle qu’il a appris à savourer.

“Pour être honnête, j’ai été un outsider toute ma vie”, a déclaré Latifi. «Depuis que j’ai commencé à l’UFC, j’ai commencé à me battre dans la division 205, tout le monde pensait que j’étais trop petit pour ce poids, et tout le monde disait de descendre à 185, et j’ai prouvé que beaucoup de gens avaient tort. Samedi voyons voir, et maintenant je suis monté dans la division des poids lourds, et je me bats contre un adversaire coriace, mais j’aime le défi et je n’ai aucun problème à être l’opprimé. “

Il a poursuivi: «Bien sûr, c’est une manière différente de combattre 205 contre des poids lourds. Il vous suffit de vous adapter de la bonne manière, afin de ne pas manquer les points positifs des combats avec des poids lourds légers. Bien sûr, ma vitesse est quelque chose que je vais utiliser dans la division des poids lourds, donc prendre trop de poids n’est pas bon non plus. C’est un équilibre difficile, et c’est quelque chose que vous devez trouver un bon équilibre. “

L’UFC 247 aura lieu samedi au Toyota Center. La carte principale est diffusée à la carte après les préliminaires sur ESPN et les premiers préliminaires sur UFC Fight Pass / ESPN +.

.