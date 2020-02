Ilir Latifi dit qu’il vient pour la division des poids lourds et cela commence par Derrick Lewis

Image: Ilir Latifi sur Instagram

Ilir Latifi a toujours voulu combattre Derrick Lewis et maintenant il a réalisé son souhait.

Sur la carte principale de l’UFC 247, Latifi augmentera de poids pour combattre Lewis.

Lorsque le combat a été annoncé, beaucoup ne savaient pas pourquoi il se déroulait. Le Suédois est sur une séquence de deux défaites consécutives et n’est pas dans le top 10 chez les poids lourds légers. Lewis, quant à lui, est revenu dans la colonne des victoires la dernière fois et est classé parmi les cinq premiers.

Lorsque ce combat a été proposé à Latifi, il a immédiatement accepté pour une raison simple.

«Je pensais que ce serait cool d’avoir l’un des plus gros gars contre l’un des plus petits. J’étais assez petit en poids léger et en poids lourd, je serai plus petit, mais cela ne me dérange pas de combattre les plus gros gars. Ce serait donc cool de se battre contre Derrick Lewis », a déclaré Latifi à BJPENN.com. «Derrick est un adversaire coriace et apporte toujours un spectacle. Je ne fuis jamais les combats durs, j’ai toujours combattu les meilleurs gars, donc quand ils l’ont proposé, je l’ai pris. “

La raison pour laquelle Latifi a décidé de passer au poids lourd était due à la réduction de poids. Il dit qu’il n’a pas été facile de descendre à 205 livres et que la récupération a également été difficile. Il a donc décidé d’essayer les poids lourds, où il a commencé sa carrière dans le MMA.

«J’ai fait le premier combat de ma carrière chez les poids lourds et les deux ou trois derniers combats que j’ai faits avec les poids lourds légers ont été une véritable lutte pour maigrir comme je le faisais auparavant. J’avais l’habitude de ne jamais avoir ce problème et je n’ai jamais récupéré après les pesées. J’ai toujours pensé à essayer des poids lourds à l’UFC, c’est pourquoi j’ai pris cette décision maintenant. “

Non seulement Ilir Latifi combat un adversaire de premier rang, mais il combat également Lewis dans sa ville natale. Il sait que cela donnera aux Américains plus de motivation pour gagner, mais il prévoit de gâcher la fête.

«Derrick se bat dans sa ville natale et il vient affamé et a bien joué lors de son dernier combat. Je pense qu’il va essayer de monter un spectacle pour les fans à domicile “, a expliqué Latifi. «Je viens après cette division et je ferai tout mon possible pour gagner le combat. Que ce soit debout, luttant, le descendant, je serai prêt pour ça. Derrick est un puncheur puissant mais c’est aussi un combattant très intelligent. C’est un très grand défi que j’attends avec impatience. »

Si Latifi parvient à bouleverser, il deviendra un poids lourd parmi les 10 premiers. Il sait que cela le rapprocherait d’un tir au titre. L’enjeu est donc de taille pour le Suédois à l’UFC 247.

«Je suis juste concentré sur ce combat et je le prends très au sérieux. Vous savez, nous verrons ce qui se passera », a déclaré Latifi. “Une victoire sur lui me mettrait en haut de la division et après cela, beaucoup de choses sont possibles.”

Au final, Ilir Latifi a hâte de partager l’Octogone avec Derrick Lewis et tentera d’en surprendre plus d’un. Il est prêt à ouvrir le pay-per-view afin qu’il sache que les yeux seront sur lui, donc gagner ce combat est crucial.

Pourtant, même s’il gagne, le Suédois n’exclut pas un retour aux poids lourds légers après.

“Nous ne savons pas. Voyons ce que l’avenir nous réserve. Peut-être que je reviendrai sur les poids lourds légers. En ce moment, je me vois me battre avec des poids lourds », a-t-il conclu.

Selon vous, qui gagnera le combat entre Ilir Latifi et Derrick Lewis à l’UFC 247?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 2/4/2020.