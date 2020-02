Ilir Latifi pense que le mouvement des poids lourds est permanent après que les réductions de poids ont «pesé» sur son corps

Ilir Latifi ne sera pas le plus gros poids lourd lors de ses débuts dans la division ce week-end à l’UFC 247, mais au moins il sera en bonne santé et heureux pour une fois dans sa carrière.

Selon l’ancien concurrent de 205 livres, la décision de changer de catégorie de poids se résumait vraiment à une question de santé et de viabilité à long terme dans le sport.

“Je pense que ces derniers temps, mes dernières réductions de poids dans la division des 205 livres ont été très difficiles”, a déclaré Latifi à MMA Fighting. «Je descendais comme avant. Je ne me remettais pas après les coupes de poids comme avant. Je pensais juste prendre un coup. Si vous ne jouez pas comme vous le devriez à cause des réductions de poids et que vous ne vous sentez pas bien, je voulais juste voir la possibilité de combattre dans la division des poids lourds avec les gros joueurs.

«Parce que la réduction de poids tout le temps pèse sur le corps. Avec le temps et après de nombreuses réductions de poids, je pense que cela a eu un impact sur le corps. »

Peut-être pour la première fois de sa carrière, Latifi n’est pas concentré sur son poids dans les jours qui ont précédé le combat et cela l’a transformé en une personne différente.

Alors qu’il se préparait pendant son camp à l’American Top Team en Floride pour affronter l’ancien challenger Derrick Lewis, le suédois de 36 ans “Sledgehammer” a remarqué une différence majeure dans son énergie et son exubérance lors des séances d’entraînement.

“Plus sain et plus heureux”, a déclaré Latifi en décrivant son humeur. «Votre corps se sent mieux. J’étais constamment faible pendant les camps pendant les réductions de poids parce que mon corps était sous-alimenté. »

En ce qui concerne son poids réel en ce moment, Latifi est heureux d’annoncer qu’il ne sait pas.

“Je n’ai pas été sur l’échelle, donc je ne ferais que mentir”, a déclaré Latifi en riant. “Je n’ai aucune idée en ce moment en fait.”

Avec tant d’histoire aux poids lourds légers, Latifi suit la philosophie du «ne jamais dire jamais» en ce qui concerne un retour potentiel dans la division, mais dans son esprit, il a fini de se battre à 205 livres.

“Je me considère maintenant comme un poids lourd”, a déclaré Latifi. “Je vais me battre pendant un certain temps avec un peu de chance alors voyons ce que l’avenir nous réserve si je vais me battre dans quelques combats.

«Mais je ne me vois plus me battre à 205. Je me sens bien avec ce poids alors prenons-le à partir de là. “

En ce qui concerne sa première opportunité de poids lourd ce week-end contre un adversaire classé dans le top 10 comme Lewis, Latifi ne pouvait être que reconnaissant.

Il veut juste en profiter pleinement en sautant dans le fond de la division lors de sa première journée où une victoire relancerait sûrement ses aspirations au titre.

“Je pensais juste que c’était une opportunité incroyable”, a déclaré Latifi. «Je vais tenter de combattre l’un des cinq premiers de la division des poids lourds. C’est quelque chose qui a toujours été dans ma nature. J’adore les défis. J’adore me battre le mieux. Lorsque l’occasion s’est présentée, j’étais prêt. »