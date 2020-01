Ilir Latifi pense que son coéquipier Alexander Gustafsson se battra à nouveau “très bientôt”

Image: Alexander Gustafsson sur Instagram

Ilir Latifi s’attend à ce qu’Alexander Gustafsson se batte à nouveau bientôt.

Peu de temps après que Gustafsson a été présenté par Anthony Smith dans l’événement principal de l’UFC Stockholm, il a annoncé sa retraite. Pourtant, beaucoup pensaient que le Suédois reviendrait et quelques mois plus tard, il a révélé qu’il envisageait un retour.

Maintenant, son coéquipier à Latifi dit que Gustafsson se battra à nouveau très bientôt. Le poids lourd a révélé que Gustafsson s’était retiré en premier lieu parce qu’il n’était plus concentré et motivé pour se battre.

«Je pense et j’espère qu’il reviendra très bientôt. Il est jeune et je pense qu’il avait besoin de s’absenter avec sa famille et ses enfants et retrouver cette motivation et cette concentration », a expliqué Latifi à BJPENN.com. “Je pense que nous le verrons très bientôt.”

Bien que Gustafsson soit à la retraite, Latifi dit que l’homme de 33 ans est constamment allé au gymnase.

“Je ne suis pas en Suède car je fais ma formation en Floride mais nous parlons tous les jours”, a-t-il expliqué. «Il est au gymnase tous les jours et il s’entraîne et s’améliore. Il y travaille tous les jours. »

Gustafsson est l’un des meilleurs poids lourds légers de la liste, même s’il pensait qu’il était sur une séquence de deux défaites consécutives et qu’il n’avait pas encore remporté de titre. L’or de l’UFC lui a échappé car la première fois qu’il s’est battu pour lui, il a perdu par décision face à Jon Jones, sans doute le combat le plus proche de la carrière de “Bones”.

Après cela, il a eu une autre fissure au titre de l’UFC mais a perdu par décision partagée avec Daniel Cormier et a ensuite eu le troisième tir où il était TKO’d Jon Jones.

Bien que Gustafsson n’ait pas réussi à remporter le titre, Latifi dit que son coéquipier a encore ce qu’il faut pour gagner la ceinture. Et, il s’attend à ce qu’il obtienne un autre tir au titre s’il remporte quelques combats.

«Je pense qu’il a la possibilité de le faire. Il est l’un des meilleurs gars à n’avoir jamais remporté de titre », a-t-il déclaré. “Mais, il aura besoin de deux ou trois combats pour revenir dans la course au titre.”

On ne sait pas quand Gustafsson reviendra, mais Latifi dit que cela devrait arriver très bientôt.

Qui aimeriez-vous voir Alexander Gustafsson se battre s’il retourne dans l’Octogone?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 29/01/2020.