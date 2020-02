Ilir Latifi trompe les juges pour la décision de Derrick Lewis: “ Ils m’ont volé ”

À l’UFC 247, le concurrent de longue date des poids lourds légers de l’UFC Ilir Latifi a rejoint la division des poids lourds pour combattre Derrick Lewis.

Alors que Latifi a mené un bon combat, il a finalement perdu une décision face au héros de sa ville natale.

Il pense que les juges se sont trompés.

“Pour être honnête, je sais que j’étais sur son terrain”, a déclaré Latifi au MMA Fighting. «Je viens de Suède. Je viens aux États-Unis, je viens à Houston. Je lutte contre la fierté de la ville natale, Derrick Lewis, qui est l’un des combattants les plus préférés de l’UFC. Je l’aime bien aussi. Il est drôle comme l’enfer. Il est humble. Rien à en tirer mais je savais que je ne combattais pas seulement Derrick.

«Je me battais contre les juges. Je combattais tout le monde dans cette arène cette nuit-là. Quand je suis arrivé là-bas, je savais ce que c’était. À la fin du combat, vous avez vu le visage de Derrick. Il savait qu’il avait perdu ce combat. »

Latifi a poursuivi en expliquant pourquoi il pensait avoir remporté le concours.

“Si vous voyez les choses de cette façon, j’ai contrôlé mon adversaire pendant 15 minutes”, a-t-il déclaré. «Je l’ai pratiquement mis dans la situation que je voulais. Je l’ai mis contre la cage. Je le broyais et le fatiguais, en retirant ces coups puissants. Je l’ai abattu.

«Il a lancé des genoux et des coups de pied fantaisistes mais j’ai tout bloqué et j’ai tout vu. Je me sentais très, très à l’aise. Il ne m’a pas attrapé avec rien. C’était peut-être un coup de poing mais j’ai tout vu. Je l’ai bloqué et je l’ai pris sans problème. Ne pas prendre le crédit de Derrick, pour être un gars si lourd, faire ce genre de choses est impressionnant mais je pense que j’avais le contrôle total du combat. Pour être honnête, je contrôlais facilement un adversaire de 270 livres. La plupart des gens ne peuvent pas contrôler leur chiot pendant une minute. C’est la vérité. Vous ne l’aimez peut-être pas, mais c’est ce que j’ai fait. “

Ilir Latifi n’est pas le seul combattant qui a eu l’impression d’avoir été abandonné par les juges de l’UFC 247. Plusieurs autres combattants, dont Dominick Reyes, qui a perdu contre Jon Jones lors de l’événement principal, ont estimé que les juges avaient mal pris leurs décisions.

Latifi estime que les juges qui se trompent de cette manière devraient être punis.

“Je n’ai pas été choqué qu’ils m’aient volé”, a déclaré Latifi. «C’est tellement triste de voir qu’ils font ça. Parce que c’est l’avenir du sport. Ils jouent avec les athlètes, la vie des combattants qui met tout en jeu. Nous sacrifions tellement. Nous sacrifions notre santé. Nous quittons nos familles. Nous faisons tellement et laisser cela entre les mains des juges ou d’une commission qui ne comprend pas le sport ou qui favorise quelqu’un, c’est faux. Cela devrait également avoir des conséquences.

«Lorsque les combattants font du mal ou enfreignent les règles, ils sont punis pour cela. Mais lorsque les juges font du tort ou privent les gens de leurs combats, cela n’a aucune conséquence. C’est mauvais. Cela affecte les combattants. Les gens peuvent dire “sur le suivant, vous avez fait un grand combat” mais d’une certaine façon, f * ck cela. J’ai tout fait pour ce combat », a ajouté Latifi. «Je suis entré comme un gros outsider. Je pense honnêtement que les juges et tout le monde ne pensaient pas que je durerais une minute et je suis entré et je l’ai dominé. Ce n’était peut-être pas la façon dont ils pensaient, mais c’est la vérité.

“Mauvais jugement ou juges qui dormaient à la bagarre ou qui veulent juste jouer avec les scores ou le favoriser, ils f * ck avec les chèques de paie des gens”, a conclu Latifi. “C’est 50% de ce que vous êtes payé. Ce n’est pas un jeu. C’est tellement mauvais.”

Que pensez-vous de ces commentaires d’Ilir Latifi?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 14/02/2020.