“Ils l’ont humilié et maintenant c’est mieux”

Dans deux jours, Joanna Jedrzejczyk Elle va contester ce qu’elle considère comme un combat plus important que son héritage. Le Polonais veut battre Weili Zhang pour récupérer le Championnat du monde de poids de paille. Il tentera samedi à la T-Mobila Arena de Las Vegas, Nevada, dans le combat co-star de UFC 248.

Mais il a aussi le temps de se détendre entre les entraînements, de vérifier le poids, de préparer la stratégie … Et de parler de problèmes au-delà du combat, car en plus des entretiens qu’il mène pour promouvoir le même ils lui posent toutes sortes de questions. Et récemment, il a de nouveau parlé de Colby Covington.

Joanna parle de Covington, encore une fois

Cette Joanna a dit à TMZ Sports:

«Kamaru Usman lui a montré la réalité; l’a humilié“.

Mais presque que le combattant ne le dise pas mal.

«Maintenant, c’est mieux. Je te souhaite le meilleur. Il est mon partenaire d’entraînement et je lui souhaite le meilleur. Parfois, il faut essayer d’être meilleur. N’agissez pas ainsi. »

Il semble que les problèmes entre les partenaires de formation ont fini.