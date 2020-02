Image de comment il va après la chirurgie

Si tout va bien, Maycee Barber pourrait revenir dans l’octogone le plus célèbre du monde fin 2020. La jeune combattante a subi une blessure grave lors de son dernier combat, qu’elle a perdu par décision unanime, qui l’a forcée à subir une intervention chirurgicale.

Nous n’avons rien su depuis et avons récemment publié la publication suivante pour mettre à jour votre état de santé.

“Un peu plus de dix jours après la chirurgie, Je peux me débarrasser de l’une des béquilles, et presque des deux. Vous ne réalisez pas à quel point vous aimez quelque chose tant que vous ne pouvez pas le faire. Je suis excité et motivé de pouvoir marcher sans béquilles et sans protection orthopédique. J’ai une grande équipe de personnes à la maison dans le Wisconsin et aussi dans ma deuxième maison à Las Vegas. Je reviendrai plus fort qu’avant“.

Maycee Barber est en ce moment à la neuvième place du classement du poids de la mouche et cette année, il ne pourra pas participer au championnat. Mais elle entend toujours devenir la plus jeune championne de l’histoire de UFC. Il va être important que je puisse me battre avant la fin de 2020 pour obtenir une victoire et commencer 2021 de la meilleure façon.