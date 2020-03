“Implacable” Dana White sur l’UFC 249 – “J’ai dit que ce combat allait continuer et qu’il se déroulerait”

Le champion actuel de l’Ultimate Fighting Championship (UFC), Khabib Nurmagomedov, essaie toujours de trouver un moyen de sortir de la Russie afin de défendre son titre contre Tony Ferguson, qui devrait se dérouler à l’UFC 249 le 18 avril. Où, exactement, personne ne sait.

Mais si “The Eagle” ne peut pas prendre son envol et quitter son pays d’origine, l’émission continuera, comme le président de l’UFC Dana White dit que l’émission doit continuer à rouler avec ou sans Nurmagomedov. Et aucun obstacle ne va empêcher cela.

“Les défis sont que chaque fois que je comprends quelque chose, je me réveille le lendemain et le monde a complètement changé à nouveau”, a déclaré White au podcast Heavyweight (transcrit par MMA Fighting).

«Tout ce sur quoi je travaillais dur la veille, moi et mon équipe, est maintenant en ruine. Il nous est littéralement arrivé de nouveau aujourd’hui. Je me suis réveillé aujourd’hui et Khabib Nurmagomedov est en Russie et ils ont juste arrêté tous les voyages à l’intérieur et à l’extérieur de la Russie.

«Je me suis réveillé ce matin et le monde entier a encore changé. Donc, revenons à la planche à dessin et nous essayons de comprendre cela en ce moment même où nous parlons en ce moment, j’ai des gens qui travaillent sur cette chose pendant que nous parlons. Écoutez, je suis absolument f * cking implacable et j’ai dit que ce combat va continuer et qu’il va. “

Pourtant, Dana White a dû repousser de nombreux critiques pour sa persistance à maintenir le spectacle face à COVID-19. Mais White ne laisse pas le gazouillis l’atteindre, et est catégorique sur le fait que lui et la promotion vont au-delà pour s’assurer que toute personne affectée par le coronavirus sera prise en charge.

«Le truc, c’est que mes combattants, quand ils sont avec moi, ils reçoivent les meilleurs soins médicaux possibles. Mieux s’ils étaient seuls à la maison ou quelle que soit leur situation », a-t-il ajouté. «J’ai tendu la main à tout le monde, pas seulement à mes employés qui travaillent pour moi, mais aussi à mes combattants – si eux ou un proche tombe malade et a besoin de moi, je suis ici. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour aider et prendre soin d’eux. C’est une donnée toujours. Ce combat va continuer. “

En ce qui concerne la destination de l’UFC 249, c’est toujours un grand mystère, et White ne va pas renverser les fèves sur des “scumbags médiatiques”.

«Beaucoup de ces gars des médias sont des scumbags absolus et totaux. Dès que vous leur faites savoir ce que vous faites, tout ce qu’ils essaient de faire, c’est de foutre en l’air tout ce que vous avez travaillé », a déclaré White.

«Alors j’ai littéralement dit à chacun de ces gars d’aller se faire foutre et je ne dis à aucun d’eux ce que je fais, où je le fais mais sachez ceci – le combat a lieu le 18 avril, certains où sur la planète f * cking la Terre et quand vous aurez besoin de savoir, je vous le ferai savoir. »

Et donc on continue d’attendre …