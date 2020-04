Intrus à domicile Anthony Smith révélé être un ancien lutteur du Nebraska

L’ancien challenger du titre des poids lourds légers de l’UFC Anthony Smith a eu l’un des combats les plus difficiles de sa vie le week-end dernier grâce à un intrus à domicile.

Selon Smith, il s’est réveillé à 4 heures du matin dimanche matin lorsque sa femme a entendu un étranger dans sa maison de la région d’Omaha. “Cœur de Lion” prétend qu’il s’est engagé dans une lutte à mort avec l’homme et a dû se battre bec et ongles pendant cinq minutes avant l’arrivée des policiers sur les lieux.

“Je ne mens pas quand j’ai dit que c’était l’un des combats les plus difficiles que j’ai eu de toute ma vie.” Expliqua Anthony Smith. «Je suis entré dans ce combat prêt à mourir. Personne intelligent ne fait irruption dans une maison au milieu de la nuit sans armes. Quand ils font irruption la nuit, c’est pour blesser les gens. “

L’intrus a été identifié comme étant Luke Haberman, 21 ans. Il a été cité pour intrusion, puis emmené à l’hôpital mais a depuis été libéré. Une enquête sur l’invasion de domicile d’Anthony Smith est toujours en cours par les autorités locales.

Luke Haberman, l’homme qui a envahi la maison d’Anthony Smith, serait un ancien lutteur hors du commun du Nebraska. pic.twitter.com/Ejr4928nu0

Selon un rapport de l’Europe de l’Est BJJ, Luke Haberman était un lutteur de lycée remarquable à Bishop Neamann Wrestling dans le Nebraska. Il a obtenu un dossier de 32-11 au cours de sa dernière année.

Les antécédents de lutte de Haberman pourraient expliquer pourquoi l’ancien challenger du titre des poids lourds légers de l’UFC a été surpris par sa capacité à se battre.

“Aucun humain normal n’est capable de se battre comme ça.” Expliqua Anthony Smith. “Je ne suis en aucun cas le mec le plus méchant de la planète. Mais c’est un Joe régulier et j’ai eu du mal à le traiter. Il a pris chaque coup de poing, chaque genou, chaque coude. Il a pris chacun d’eux et a continué à me combattre. »

Smith avait déjà reçu des critiques de Jon Jones, Joe Rogan et Brendan Schaub pour sa gestion de l’intrus.

Anthony Smith devait affronter Glover Teixeira, l’ancien challenger du titre, le 25 avril. Cependant, cet événement, ainsi que tous les futurs événements de l’UFC, ont été reportés en raison de la pandémie de Covid-19.

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 1er avril 2020