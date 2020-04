Invaincu UFC poids plume Sodiq Yusuff yeux retour d’été

Sodiq Yusuff n’aimerait rien de plus que de se battre, mais admet que ce sera difficile dans ces circonstances actuelles.

Avec l’état du Maryland complètement fermé en raison de COVID-19, le prospect poids plume n’a pu faire que son propre entraînement cardio, qui, selon lui, ne lui donnerait pas assez de préparation pour sauter dans l’octogone pour l’une des prochaines cartes de l’UFC .

«Je pensais que j’allais me battre entre fin mai et début juin, ou à mi-juin. Mais la façon dont tout s’est terminé, je ne vois pas cela se produire », a déclaré Yusuff au MMA Junkie. «Je sais que l’UFC prévoit de recommencer le 9 mai et, si cela se passe bien, selon la façon dont tout se désagrège, nous pourrions peut-être lancer quelque chose vers la fin juin, peut-être juillet.

«En ce moment, je suis dans le Maryland, donc tout est fermé. Ils n’ont pas encore ouvert les gymnases. Ils ouvrent lentement les choses en Amérique, je pense qu’ils vont commencer par Atlanta en premier mais, pour l’instant, nous n’avons pas accès à la formation. Tout ce que je fais vient de moi-même. “

Yusuff a récemment battu le Top 15 des poids plumes avec une victoire sur Andre Fili en janvier alors qu’il prolongeait sa course parfaite à l’UFC à 4-0. Il commence à faire du bruit dans la division, mais ne vous attendez pas à ce qu’il commence à appeler certains des noms les plus grands et les mieux classés pour l’instant.

“Toute ma carrière, depuis que les amateurs se sont battus jusqu’à maintenant, je n’ai jamais été le type à choisir mes adversaires”, a déclaré Yusuff. «Je n’ai jamais choisi d’adversaire, mais maintenant que je suis à l’UFC, je reçois tout le temps la question, comme qui voulez-vous combattre ensuite? Je vais y travailler, mais je dois ensuite regarder tous ceux qui sont mieux classés que moi.

«Je suis dans une position délicate où je viens de rentrer dans le Top 15. D’une part, c’est comme si je savais que je ne voulais pas me battre en arrière mais, d’autre part, je m’en fichais vraiment de toute façon. Tant que je grimpe les échelons, tout est bon pour moi. S’ils me donnent quelqu’un où je dois me battre en arrière, tant que ça aide un peu ma position dans ces classements, ça me va. “

