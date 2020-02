Invicta FC 39 résultats: Jinh Yu Frey devance Ashley Cummins dans un va-et-vient frappant

Jinh Yu Frey n’a pas quitté l’Invicta FC 39 en tant que champion mais elle a quand même réussi à remporter le tournoi principal.

Après avoir échoué à faire du poids jeudi, le vétéran de 34 ans a été contraint de remettre sa ceinture de poids atomique tandis qu’Ashley Cummins avait encore la possibilité de devenir championne et de venger une défaite antérieure contre Frey à partir de 2017. Dans un combat frappant, Frey a réussi à contrecarrer la chance de Cummins de rentrer à la maison avec le titre après l’avoir devancée dans une décision unanime âprement disputée en cinq tours.

Lors de la première rencontre, Frey et Cummins ont passé la majorité du combat à le combattre au sol, mais le match revanche a montré que les deux athlètes étaient prêts à jeter du cuir lourd.

Bien que le titre ne soit à gagner que pour Cummins, cela n’a pas empêché Frey de chercher le KO car elle a lancé beaucoup de combinaisons de coups de poing puissants au cours du combat. Quant à Cummins, elle a présenté un bon jeu de jambes et des mains rapides pour garder Frey honnête lors des différents échanges sur les pieds.

Cummins a réussi à se connecter avec un coude de clubbing de l’intérieur du corps à corps au deuxième tour qui a apparemment mis en colère Frey, qui est revenu après elle avec une rafale de coups de poing. Frey a craqué Cummins avec un méchant crochet gauche qui a ouvert une coupure sur le sourcil qui a fait couler du sang sur le côté de son visage. Frey a ensuite poursuivi avec une courte droite qui a laissé tomber Cummins sur la toile, bien qu’elle se soit rapidement rétablie après avoir été prise au dépourvu.

Alors que le renversement a définitivement nui à sa cause, Cummins a refusé de reculer et elle a riposté un round plus tard en chancelant brièvement Frey avec un autre de ceux qui endommageaient les coudes.

Les rondes de championnat ont vu Cummins continuer à avancer avec ses combinaisons, mais elle n’atterrissait pas avec beaucoup de précision. Pourtant, son activité était impressionnante car elle ne ralentissait jamais en évitant Frey chaque fois qu’elle s’avançait.

Après 25 minutes, Frey avait fait juste assez pour dépasser Cummins pour la deuxième fois avec les tableaux de bord lisant tous 48-47 en sa faveur. Aussi heureuse qu’elle était de repartir avec la victoire, Frey était naturellement déçue d’elle-même pour avoir manqué de poids, ce qui lui fait envisager son avenir dans la division des poids atomiques.

“Après ce combat, nous allons rentrer chez nous et voir si 105 [pounds] est l’endroit où je dois rester ou il est temps de monter », a déclaré Frey après la victoire de la décision.

Avec Frey obtenant la victoire, l’Invicta FC cherchera maintenant à couronner un nouveau champion des poids atomiques, mais il reste à voir si l’ancien détenteur du titre tentera à nouveau de récupérer la ceinture ou non.

Miranda Maverick domine Pearl Gonzalez dans la performance de déclaration

Miranda Maverick vient peut-être de gagner son tir à l’or Invicta.

Alors que la masselotte de 22 ans se sentait déjà digne d’une opportunité de combat pour le titre, Maverick avait un point à prouver en affrontant Pearl Gonzalez dans le co-événement principal vendredi soir.

Mettant l’accent sur son combat, Maverick était agressive sur le terrain, qu’elle soit en haut ou en bas. Elle menaçait constamment avec des soumissions avec Gonzalez faisant de son mieux pour jouer un artiste d’évasion pour éviter les ennuis.

Même dans les moments où Gonzalez a pu se libérer ou même atterrir rapidement, Maverick a pu se libérer et revenir à une position dominante. Maverick a montré des hanches puissantes sur le dessus lorsqu’elle a lancé des coups puissants et a maintenu la pression sur Gonzalez alors qu’elle cherchait à améliorer sa position.

Avec le temps qui s’est écoulé lors de la dernière manche, Gonzalez savait qu’elle n’était plus sur la liste de pointage, mais elle ne pouvait tout simplement pas empêcher l’arsenal terrestre puissant de Maverick. Pour chaque action de Gonzalez, Maverick avait préparé deux ou trois options pour une contre-attaque.

Dès que le klaxon final a retenti, Maverick a sauté sur ses pieds pour faire un tour de victoire autour de la cage avec les juges confirmant sa victoire avec des tableaux de bord lisant 30-27, 30-27 et 30-26 tous en sa faveur.

“Attention, je viens”, a crié Maverick en envoyant un message au reste de la division des mouches.

Alesha Zappitella revient dans la colonne des victoires avec de solides performances contre Kelly D’Angelo

Après avoir subi des pertes consécutives, Alesha Zappitella est revenue sur la bonne voie avec une décision unanime de gagner Kelly D’Angelo en poids atomique.

Originaire de la lutte, Zappitella avait définitivement l’air explosive lorsqu’elle se précipitait et cherchait des mises au sol, mais elle semblait également satisfaite de tester sa frappe contre D’Angelo.

Zappitella a gardé un rythme effréné à tout moment, ce qui a forcé D’Angelo à essayer de suivre. Elle a réussi à bourrer l’offensive du lutteur à différents moments du combat, mais le barrage consistant et les transitions au bon moment du grappling à la frappe ont permis à Zappitella d’accumuler des points sur les tableaux de bord.

Après le combat, Zappitella était particulièrement émotive en célébrant la victoire après avoir chuté lors des deux premières pertes de sa carrière professionnelle en 2019.

Erin Blanchfield gagne la finition de bobine de surbrillance contre Victoria Leonardo

Eric Blanchfield, poids mouche de 20 ans, est surtout connu comme grappler mais vendredi soir à l’Invicta FC 39, elle a commencé à se faire une réputation d’attaquante à élimination directe.

Plutôt que de chercher le retrait, Blanchfield a ouvert le combat avec un coup de tête qui a terrassé Victoria Leonardo et lui a presque permis de sécuriser l’arrivée juste là. Leonardo a survécu mais le temps s’écoulait jusqu’à la fin de sa nuit.

Après avoir remarqué que Leonardo avait lutté avec les gauchers dans le passé, Blanchfield est sorti en tirant à nouveau au deuxième tour avec une série de coups de poing boursouflés cherchant à rétablir son coup de pied gauche.

Le plan de match a payé lorsque Leonardo a défendu une combinaison mais n’a pas réussi à récupérer sa main à temps pour arrêter un autre coup de pied dévastateur venant de Blanchfield. Cette fois, le pied a atterri au ras du visage de Leonardo et elle est allée s’écraser sur la toile alors que l’arbitre fonçait pour appeler à l’arrêt du combat.

Avec sa seule perte à venir par décision partagée avec la combattante actuelle de l’UFC, Tracy Cortez, il semble probable que Blanchfield n’attendra pas beaucoup plus longtemps jusqu’à ce qu’elle reçoive un appel pour éventuellement la rejoindre à l’intérieur de l’Octogone.

Mains de Jillian Decourcey Linda Mihalec sa première défaite

De retour dans le cercle des vainqueurs de l’Invicta FC pour la première fois depuis 2018, Jillian Decourcey était heureuse de montrer ses talents de grappling en route vers une victoire unanime contre Linda Mihalec, poids atomique invaincu.

Si c’est Mihalec qui a clairement voulu le combat sur le terrain, c’est Decourcey qui a profité de ces positions. Elle a fait un excellent travail en repoussant les retraits et en trouvant ensuite des ouvertures pour rechercher des tentatives de soumission ou des inversions qui ont permis à Mihalec de deviner tour après tour.

La décision est finalement revenue aux compétences supérieures de Decourcey au sol, ce qui a vraiment frustré la native du Kentucky, Mihalec a regardé sa propre stratégie travailler contre elle au cours de trois rounds.

Monica Franco repousse les takedowns pour arrêter Tina Pettigrew dans la bataille des perspectives

Dans le combat d’ouverture sur la carte, la perspective des poids coqs Monica Franco a repoussé une tonne de tentatives de retrait de Tina Pettigrew tout en essayant de la faire payer avec des grèves à chaque fois qu’elles étaient enfermées dans un échange de lutte.

Alors que Pettigrew a réussi à tirer Franco vers le bas tôt et à travailler pour une soumission, elle a eu du mal à ramener l’action au tapis après le premier tour. En retour, Franco a puni Pettigrew avec des coups de poing à l’intérieur, la dévisageant tout en résistant aux attaques de lutte constantes.

Franco a peut-être été coincée en défense contre le takedown pendant une grande partie du combat, mais elle montait toujours la seule véritable attaque frappante avec le marquage Pettigrew à plusieurs reprises pendant 15 minutes. À la fin, Franco est passée à 2-0 dans sa carrière avec la victoire à l’unanimité.

Consultez les résultats complets pour Invicta FC 39 ici.