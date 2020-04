Ion Cutelaba a rejeté l’appel dans la perte controversée de TKO contre Magomed Ankalaev

Image via @ufc sur Instagram

L’UFC Light Heavyweight Ion Cutelaba a vu son appel rejeté dans sa défaite controversée contre le TKO contre Magomedov Ankalaev à l’UFC Norfolk.

Cutelaba a protesté contre l’arrêt auprès du conseil consultatif de boxe, d’arts martiaux et de lutte professionnelle en Virginie quelques jours seulement après l’arrêt controversé de l’UFC Norfolk, que de nombreux autres combattants, fans et médias ont classé comme l’un des pires arrêts de l’histoire d’un combat contre l’UFC. Cutelaba était absolument livide avec l’arrêt et son équipe a rapidement fait appel.

Ankalaev s’est connecté sur une série de coups de pied hauts et a semblé blesser Cutelaba, mais comme on le voit clairement sur la rediffusion, Cutelaba n’a clairement pas été blessé car il a bloqué la majorité des coups de pied. Il a même lancé des frappes à Ankalaev lorsque l’arbitre Kevin MacDonald est intervenu prématurément et a arrêté le combat en raison de TKO, ce qui aggrave encore l’arrêt.

Les entremetteurs de l’UFC n’ont pas non plus aimé l’arrêt, et ils ont réservé Cutelaba et Ankalaev dans un match revanche à l’UFC 249, un événement qui a finalement été annulé en raison de la pandémie de coronavirus. Mais même si on lui a accordé un match revanche, Cutelaba était toujours ferme dans son désir de voir le résultat du combat renversé.

Lundi, Cutelaba a appris que le résultat du concours ne serait pas annulé et qu’Ankalaev remporte officiellement le combat via TKO au premier tour. Ariel Helwani d’ESPN était plus.

Ariel Helwani d'ESPN était plus.

Vous vous souvenez de l'étrange arrêt d'Ion Cutelaba contre Magomed Ankalaev en Virginie en février? L'équipe de Cutelaba a fait appel de l'arrêt de TKO et a découvert aujourd'hui que son appel avait été rejeté, me dit-on. Il restera une victoire TKO pour Ankalaev. Ils devaient se comparer à 249. À déterminer maintenant. – Ariel Helwani (@arielhelwani) 21 avril 2020

Il est encore très possible que l’UFC puisse réserver le match revanche une fois le protocole de coronavirus levé. Le président de l’UFC, Dana White, a déclaré que les plans de promotion pour que les combattants internationaux participent à «Fight Island», de sorte que ce combat pourrait potentiellement y avoir lieu une fois que l’UFC reprend son calendrier. En attendant, la perte de Cutelaba est maintenue.

