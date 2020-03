Ion Cutelaba admet avoir joué à l’opossum avant un arrêt controversé à l’UFC Norfolk

Image via @ufc sur Instagram

L’UFC Light Heavyweight Ion Cutelaba dit qu’il jouait à l’opossum lorsque l’arbitre a controversé arrêté son combat contre Magomed Ankalaev à l’UFC Norfolk.

L’arbitre Kevin MacDonald est intervenu et a arrêté le combat après qu’Ankalaev ait décroché plusieurs coups de pied et un coup de poing, mais les rediffusions ont montré que Cutelaba a bloqué la majorité des frappes entrantes. Cutelaba semblait trembler, ce qui était évidemment préoccupant par l’arbitre, mais le combattant moldave dit que tout cela était un acte.

Découvrez ci-dessous ce que Cutelaba a dit à ESPN à propos de l’arrêt.

Un @ICutelaba animé explique que sa stratégie était de contre-attaquer et que le jeu oscillant faisait partie du plan de jeu de #UFCNorfolk (via @bokamotoESPN) pic.twitter.com/jWGw7XK13j

– ESPN MMA (@espnmma) 1 mars 2020

«À chaque lancer de l’adversaire, il contrôlait tout. Lorsque l’arbitre a arrêté le combat, il ripostait. À chaque lancer, il essayait de ne pas le frapper. C’était le plan de match. Aussi le moment (quand j’ai vacillé), cela faisait partie du plan de match. Et l’arbitre pense qu’il est tombé, mais cela faisait partie du plan de match. Et au moment où ils se sont arrêtés, il se battait déjà avec lui », a déclaré Cutelaba par l’intermédiaire de son interprète.

Cutelaba n’était visiblement pas satisfait de l’arrêt prématuré, et ses pairs non plus, car un certain nombre de combattants de l’UFC ont pris la défense de Cutelaba sur leurs médias sociaux et ont qualifié cet arrêt de pire des qu’ils aient jamais vu à l’UFC. Ankalaev n’était pas en faute ici parce que l’arbitre a fait un mauvais arrêt, mais les supporters de l’UFC Norfolk l’ont néanmoins fortement hué.

Il est possible que l’UFC cherche à exécuter celui-ci en arrière car nous n’avons jamais vraiment obtenu la fermeture que quiconque voulait, car l’arbitre avait arrêté le combat plus tôt. Vous savez que Cutelaba veut le match revanche, et Ankalaev dit qu’il est également ouvert à cela, alors maintenant, cela dépendra de ce que les entremetteurs de l’UFC veulent faire.

Il convient de mentionner que Cutelaba a déclaré sur Twitter qu’il prévoyait de faire appel de l’arrêt.

Lundi matin, nous parlerons à la commission pour faire l’apologie. J’espère qu’ils verront ce que tous les fans qui regardent ce soir ont vu et corrigent cette injustice. Merci pour votre soutien! pic.twitter.com/PnyagnW3F0

– Ion Cutelaba (@ICutelaba) 1 mars 2020

Lundi matin, nous parlerons à la commission pour faire l’apologie. J’espère qu’ils verront ce que tous les fans qui regardent ce soir ont vu et corrigent cette injustice. Merci pour votre soutien!

Qu’avez-vous pensé de l’arrêt du combat Ion Cutelaba contre Magomed Ankalaev?