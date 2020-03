Ion Cutelaba appelle la perte de l’UFC Norfolk une «injustice», prévoit de faire appel

Image via @ufc sur Instagram

Ion Cutelaba estime qu’il a commis une injustice dans son combat contre l’UFC Norfolk avec Magomed Ankalaev.

Moins d’une minute après le début de son combat contre Ankalaev, Cutelaba semblait blessé par la frappe de son ennemi. Bien qu’il ait l’air légèrement bancal, cependant, il était toujours debout, toujours en train de défendre et de riposter. Malgré ces facteurs, l’arbitre a choisi d’arrêter le combat – et a reçu une protestation immédiate de Cutelaba.

S’exprimant sur Instagram dimanche, Cutelaba a abordé cette controverse, l’appelant «l’un des pires appels de l’histoire de l’UFC». Il a affirmé qu’il contacterait la commission athlétique de Virginie au sujet de l’annulation de la décision.

Voyez ce que Cutelaba avait à dire ci-dessous:

«Ce soir, on m’a refusé une chance de montrer mon travail aux fans. L’arbitrage est un travail très dur et ce soir, une erreur a emporté des mois de dur labeur et des revenus possibles de ma famille. Je sais que la commission sera en mesure de comprendre qu’il s’agissait d’un appel incorrect et inversera la décision. Personne ne gagne dans une situation comme celle-ci, les fans ont perdu en regardant ce qui pourrait être le combat de la nuit, mon adversaire a remporté une victoire contestable qui sera annulée et j’ai eu l’un des pires appels de l’histoire de @ufc contre moi. J’apprécie tout le soutien des fans de Norfolk, de chez moi et de tout le monde. Je serai de retour et je crois que nous pourrons ensemble corriger cette injustice. » – Ion Cutelaba sur Instagram.

Cutelaba est entré dans ce combat avec une solide dynamique derrière lui, après avoir récemment remporté une violente victoire au premier tour contre Khalil Rountree, il est donc facile de comprendre sa frustration.

Pensez-vous que le résultat de ce combat Ion Cutelaba contre Magomed Ankalaev devrait être annulé?

