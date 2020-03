Ion Cutelaba contre Magomed Ankalaev re-réservé pour l’UFC 249 après un arrêt controversé

Un arrêt controversé dans la lutte des poids lourds légers entre Ion Cutelaba et Magomed Ankalaev a conduit à une revanche pour l’UFC 249 le 18 avril à Brooklyn.

Les combattants ont verbalement accepté le match selon plusieurs sources s’adressant à MMA Fighting jeudi à la suite d’un premier rapport d’ESPN.

Le premier combat entre Cutelaba et Ankalaev n’a duré que 38 secondes à l’UFC Norfolk mais l’arrêt est ce qui a suscité une telle colère chez l’athlète né en Moldavie.

Dès que l’action a commencé, Ankalaev chassait la tête avec une série de coups de tête et un barrage de coups de poing qui mettaient Cutelaba sur des jambes tremblantes. Ankalaev a continué à exercer une pression alors qu’il se précipitait pour le KO et alors que Cutelaba semblait définitivement blessé, il était toujours debout et se défendait.

C’est à ce moment que l’arbitre Kevin MacDonald est intervenu entre les combattants et a interrompu la compétition. Cutelaba a immédiatement été exaspéré parce qu’il ne semblait pas être sur ses pieds car il se défendait toujours intelligemment.

Au lendemain de la bagarre, l’équipe de direction de Cutelaba a commencé à examiner la possibilité de faire appel pour que les résultats soient annulés et annulés en raison de l’arrêt controversé.

En attendant, l’UFC va maintenant réserver à nouveau le combat pour la prochaine carte UFC 249 alors que Cutelaba et Ankalaev rejoignent une gamme qui comprend également l’événement principal où le champion des poids légers Khabib Nurmagomedov affronte Tony Ferguson.