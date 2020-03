Ion Cutelaba: Le plan de match était de jouer l’opossum, contre-attaquer lorsque l’arbitre a arrêté de se battre

Si Ion Cutelaba était en fait l’Incroyable Hulk, il serait devenu vert dans les coulisses de l’UFC Norfolk.

Le Moldave avec un faible pour le personnage de Marvel pourrait à peine rester silencieux assez longtemps pour que son traducteur relaie ses mots après sa perte de TKO à Magomed Ankalaev.

Cutelaba a déclaré à ESPN que cela faisait partie de son plan de jeu de jouer à l’opossum et à la contre-attaque lorsque l’arbitre Kevin MacDonald est intervenu pour arrêter le combat 38 secondes après le début de l’action.

“Quand il y a deux combattants à ce niveau et qu’ils sont venus ici pour se battre et montrer au monde un bon combat, peu importe, un round, trois rounds, 40 secondes – laissez-les se battre”, a déclaré Cutelaba dans les coulisses de Chartway Arena, qui a organisé l’événement de samedi à Norfolk, en Virginie. «Cet arbitre, il ne sait pas comment faire. Ils doivent (avoir) un autre arbitre pour contrôler ce genre de combat. »

Cutelaba a visiblement vacillé sa tête lors de l’échange qui a conduit MacDonald à intervenir et à arrêter l’action. Mais il a indiqué qu’aucune des frappes d’Ankalaev n’a causé de dommages importants, et ses réactions ont été une ruse pour amener son adversaire à s’engager.

“Je suis venu de Moldavie, 14 ou 15 ans, pour montrer au monde que je suis le meilleur, et l’arbitre ne m’a pas laissé me battre”, a-t-il déclaré. «Chaque (coup) que mon adversaire a fait, je l’ai contrôlé. Lorsque l’arbitre a arrêté le combat, je ripostais. Cela faisait partie du plan de match et l’arbitre pensait que j’étais tombé. Mais cela faisait partie du plan de match.

“Quand ils l’ont arrêté, je me battais contre lui.”

L’arrêt a attiré des huées immédiates de la foule et la condamnation généralisée des combattants et des fans en ligne. Dans les coulisses, Ankalaev a dit qu’il avait blessé Cutelaba lorsque l’arbitre est intervenu. Il a dit qu’il n’avait pas besoin du match revanche, mais qu’il en prendrait un si la promotion l’exigeait.

Le record de Cutelaba à l’UFC est tombé à 4-4 avec sa perte de TKO. Des difficultés techniques sont intervenues avant qu’il ne puisse répondre aux questions sur une revanche.