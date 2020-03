Ion Cutelaba veut renverser la perte de Magomed Ankalaev

«Ce soir, on m’a refusé une chance de montrer mon travail aux fans. L’arbitrage est un travail très dur et ce soir, une erreur a emporté des mois de dur labeur et des revenus possibles de ma famille. Je sais que la commission pourra comprendre qu’il s’agissait d’un appel incorrect et inversera la décision. Personne ne gagne dans une telle situation, les fans ont perdu en regardant Quel pourrait être le combat de la nuit, mon adversaire a remporté une victoire contestable qui sera annulée et j’ai eu l’un des pires appels de l’histoire de @ufc contre moi. J’apprécie tout le soutien des fans de Norfolk, chez eux et partout dans le monde. Je serai de retour et je crois que nous pourrons ensemble corriger cette injustice. »

Après le combat, Ankalaev a déclaré qu’il n’avait aucun intérêt réel à faire reculer les choses, mais qu’il accepterait le combat si l’UFC le proposait. Cutelaba n’a pas nécessairement appelé à un match revanche, mais a clairement indiqué qu’il voulait que la perte douteuse soit annulée.

