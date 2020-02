Isabela de Padua, poids mouche de l’UFC, accepte une sanction de deux ans de l’USADA

Isabela de Padua, poids mouche de l’UFC, a accepté une sanction de deux ans de l’USADA pour une substance interdite.

De Padua (5-2 MMA, 0-1 UFC) a été marqué pour la 19-norandrostérone (19-NA), définie comme «le principal métabolite urinaire de la nandrolone (19-nortestostérone) et d’autres 19-norstéroïdes» à deux reprises: une fois en compétition le 16 novembre et une fois hors compétition le 19 décembre.

L’USADA a annoncé la nouvelle dans un communiqué de presse jeudi. Le communiqué a fourni des informations supplémentaires sur 19-NA:

Conformément à la pratique courante, l’origine exogène ou non naturelle du 19-NA a été confirmée par une analyse sophistiquée par spectrométrie de masse à rapport isotopique du carbone (GC / C / IRMS), qui peut révéler la présence d’agents anabolisants. Dans ce cas, le résultat de l’analyse GC / C / IRMS était cohérent avec l’origine exogène du 19-NA. Les 19-norstéroïdes, y compris la nandrolone et ses précurseurs, sont des substances non spécifiées dans la classe des agents anabolisants et interdits en tout temps en vertu de la politique antidopage de l’UFC et de la liste des interdictions de l’UFC.

Le test en compétition de De Padula découle de sa perte de décision à l’unanimité à court terme contre Ariane Lipski à l’UFC sur ESPN + 22. L’USADA a particulièrement critiqué les formulaires médicaux d’avant-combat de de Padula, qui ne déclaraient pas une utilisation antérieure d’une substance interdite.

Après avoir été ajouté au programme antidopage de l’UFC, les athlètes doivent déclarer tous les médicaments et suppléments qu’ils ont utilisés au cours des 12 derniers mois. Un athlète qui déclare l’utilisation antérieure d’une substance interdite ne sera pas réputé avoir commis une infraction mais, selon la substance, peut être tenu de s’abstenir de compétition pendant une période d’au moins six mois et de fournir au moins deux échantillons négatifs. De Padua n’a pas déclaré l’utilisation de nandrolone ou de 19 norstéroïdes sur ses formulaires de déclaration d’intégration.

De plus, l’USADA a déclaré: «la Comissao Atletica Brasileira de MMA (CABMMA) a reconnu la sanction de l’USADA sous réserve des amendes supplémentaires qu’elle pourrait imposer conformément à la politique antidopage de la CABMMA».

La combattante de 28 ans sera suspendue deux ans rétroactivement à son premier test positif, ce qui la rendra admissible à la réintégration le 16 novembre 2021.

.