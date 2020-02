Isabela de Padua suspendue deux ans par l’USADA suite à l’échec d’un test de dépistage de drogue

La concurrente Flyweight Isabela de Padua a été suspendue pendant deux ans à la suite d’une violation de la politique antidopage de l’UFC.

L’Agence antidopage des États-Unis (USADA) a annoncé la nouvelle jeudi après que la Brésilienne eut accepté sa sanction à la suite d’un échec du contrôle antidopage. De Padua n’a disputé l’UFC qu’une seule fois, lorsqu’elle a perdu une décision face à Ariane Lipski en novembre dernier.

“De Padua, 28 ans, testée positive pour la 19-norandrostérone (19-NA), le principal métabolite urinaire de la nandrolone (19-nortestostérone) et d’autres 19-norstéroïdes à la suite d’un test en compétition le 16 novembre 2019, où elle a perdu par décision unanime et un test d’urine hors compétition effectué le 19 décembre 2019 », ont écrit des responsables de l’USADA dans un communiqué.

«Conformément à la pratique standard, l’origine exogène ou non naturelle du 19-NA a été confirmée par une analyse sophistiquée de spectrométrie de masse à rapport isotopique du carbone, qui peut révéler la présence d’agents anabolisants. Dans ce cas, le résultat de l’analyse était cohérent avec l’origine exogène du 19-NA. Les 19-norstéroïdes, y compris la nandrolone et ses précurseurs, sont des substances non spécifiées dans la classe des agents anabolisants et interdits en tout temps en vertu de la politique antidopage de l’UFC et de la liste des interdictions de l’UFC. »

La nandrolone est un stéroïde anabolisant qui a été attaché à plusieurs cas de dopage très médiatisés dans le passé, dont l’ancien champion de l’UFC Sean Sherk.

Les responsables de l’USADA ont ajouté que les athlètes qui rejoignent le programme antidopage de l’UFC sont tenus de divulguer tous les médicaments et suppléments qu’ils ont utilisés au cours des 12 derniers mois. Les athlètes qui déclarent une utilisation antérieure d’une substance interdite ne seront pas inculpés d’une violation de la politique antidopage, mais peuvent être tenus de rester hors compétition pendant une période de six mois tout en conservant un historique des tests vierge.

Malheureusement, dans le cas de De Padua, elle n’a divulgué l’utilisation de nandralone dans aucun de ses formulaires d’intégration lorsqu’elle a rejoint la liste de l’UFC, ce qui signifie qu’elle n’aurait pas été éligible à une réduction de sa peine.

La date de son inéligibilité a commencé le 16 novembre 2019 et CABMMA – la commission brésilienne d’athlétisme – respectera également les sanctions imposées par l’USADA après que De Padua ait concouru sous leur juridiction à Sao Paulo, au Brésil.

De Padua pourra revenir après le 16 novembre 2021 après la levée de sa suspension.