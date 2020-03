Islam Makhachev contre Alexander Hernandez ajouté à l’UFC 249

Image via @Islam_Makhachev sur Instagram

Un combat léger passionnant entre Islam Makhachev et Alexander Hernandez, parmi les 15 premiers, est le dernier ajout à l’UFC 249.

MMAjunkie.com a rapporté que Makhachev vs Hernandez a été verbalement accepté pour l’UFC 249, qui se déroule le 18 avril au Barclay Center à Brooklyn, New York. L’événement principal verra le champion des poids légers de l’UFC, Khabib Nurmagomedov, affronter Tony Ferguson.

Makhachev (18-1) est 7-1 à l’UFC et mène actuellement une séquence de six victoires consécutives. Il est le poids léger classé n ° 14 sur la liste de l’UFC. Il y a eu beaucoup de rumeurs depuis des mois maintenant que Makhachev serait réservé pour cette carte et des noms comme Kevin Lee et Gregor Gillespie ont flotté, mais l’adversaire n’a jamais été finalisé.

Enfin, Makhachev obtient son adversaire et il est un combattant classé à Hernandez. De nombreux combattants classés jusqu’à présent ont hésité à combattre Makhachev car il présente beaucoup de danger mais un faible classement à 155 livres, mais Hernandez n’avait pas peur du défi et a accepté l’offre de l’UFC pour le combat.

Hernandez (11-2) est 3-1 à l’UFC et le n ° 15 au classement général léger. Il vient d’une victoire controversée sur Franciso Trinaldo pour rebondir après sa première et unique défaite en carrière contre Donald Cerrone. Il a également cherché à affronter des adversaires classés et enfin un est devenu disponible sous la forme de Makhachev. Malgré un record moyen jusqu’à présent à l’UFC, Hernandez est un jeune combattant très confiant et a beaucoup de potentiel à 155 livres.

Le vainqueur de ce combat devrait se retrouver dans la file pour potentiellement un adversaire parmi les 10 premiers de la division UFC des poids légers lors de sa prochaine sortie. Peut-être que Makhachev obtiendra enfin le combat avec Lee qu’il veut tellement, alors que Hernandez pourrait potentiellement gagner le match revanche avec Cerrone qu’il veut avec une victoire ici aussi.

Qui choisissez-vous pour gagner le combat entre Islam Makhachev et Alexander Hernandez?