Islam Makhachev critique Kevin Lee pour avoir accepté de se battre avec Charles Oliveira

Comme confirmé hier, Kevin Lee jouera dans UFC Fight Night Brasilia lorsque Charles Oliveira sera mesuré dans ce qui sera son deuxième combat depuis son retour dans la division Lightweight.

Cependant, Islam Makhachev n’a pas bien réagi aux nouvelles du couple. Pendant des mois, le daguestaní et Lee ont échangé des commentaires sur les réseaux sociaux et étaient intéressés à se faire concurrence. De toute évidence, le fait que l’ancien challenger intérimaire de la ceinture soit mesuré avec Oliveira au Brésil ruine ces plans, et c’est pourquoi Makhachev pense que Lee a préféré emprunter la voie facile.

“@MoTownPhenom, tellement que vous parlez, mais vous avez choisi la solution de facilité.”

Lee est revenu à 155 livres avec l’un des meilleurs KO de 2019 au cours des invaincus alors, Gregor Gillespie, dans le UFC 244.

Makhachev, quant à lui, n’a pas perdu depuis 2015 et détient un record sur l’octogone de 7-1. Pour le moment, il est dans une séquence de six victoires consécutives et vient de battre Davi Ramos par échec unanime dans la UFC 242.