Islam Makhachev heureux avec Alexander Hernandez, veut toujours Kevin Lee

LAS VEGAS – Islam Makhachev a finalement obtenu un adversaire classé, mais ce n’est pas exactement qui il voulait.

Après avoir appelé de nombreux noms dans le top-15 de la division des poids légers, Makhachev (18-1 MMA, 7-1 UFC) a attiré Alexander Hernandez à l’UFC 249 le 18 avril.

“Je suis heureux qu’ils m’aient donné un adversaire parce que maintenant j’ai un petit problème, comme trouver un adversaire, parce que les deux dernières années, j’ai posé des questions sur quelqu’un comme du top 15, mais ils m’ont juste donné le n ° 15, mais je suis heureux », a déclaré Makhachev au MMA Junkie samedi dernier lors d’une journée médiatique pour Dominance MMA. «Hernandez est un bon combattant. Ça va être un bon combat car il a une bonne frappe, un bon conditionnement, une bonne lutte – comme pour mon style. Ça va être un bon combat. “

Beaucoup des appels de Makhachev ont été soit ignorés, soit répondus avec des stipulations, le laissant dans un dilemme. Mais un combattant qui était prêt à lui faire face quelles que soient les circonstances était Kevin Lee.

Les deux se sont entendus verbalement, faisant des allers-retours à de nombreuses reprises, cependant, l’UFC n’était pas à bord. Au lieu de cela, Lee affrontera Charles Oliveira ce samedi à l’UFC sur ESPN + 28 à Brasilia.

Makhachev garde toujours l’espoir d’affronter un jour Lee.

“Oui, mais je pose des questions sur Al Iaquinta, Paul Felder et d’autres gars du top 10”, a déclaré Makhachev. “La dernière fois, je pose des questions sur Iaquinta, il m’a donné une réponse disant:” Je veux me battre avec toi à Moscou “, mais Moscou n’a pas d’événement. Comment il veut se battre à Moscou? Personne ne veut me donner de réponse, mais mon rêve est de me battre avec Kevin Lee. Je dis à tout le monde que peu importe où, peu importe, comme à tout moment, n’importe où, je vais me battre avec ce gars. C’est mon rêve.”

.