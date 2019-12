Islam Makhachev réfute la réservation de Kevin Lee et appelle à un contrat de combat

Image via @Islam_Makhachev sur Instagram

Au cours du week-end, le concurrent léger de l'UFC, Kevin Lee, a révélé à Helen Yee qu'il avait reçu une offre pour combattre Islam Makhachev à l'UFC 249 à Brooklyn, New York en avril. Lee a ajouté que lui et l'UFC attendaient Makhachev pour signer son contrat et qu'il n'était pas clair quel était le retard.

"Kevin Lee me dit que son prochain combat offert sera contre Islam Makhachev dans la carte Khabib vs Tony Ferguson en avril à Brooklyn", a rapporté Yee. "Selon Kevin, ils attendent l'Islam et ne savent pas ce qu'est le hold-up."

S'exprimant sur Twitter dimanche, Makhachev a offert une explication pour le hold-up présumé, et il est certainement difficile de lui en vouloir. Il dit qu'il n'a pas encore reçu de contrat pour le combat, mais est prêt à le signer quand il le fera.

"On ne m'a jamais proposé de combattre Kevin Lee", a écrit Makhachev dans un Tweet qui a tagué Dana White, le matchmaker de l'UFC Sean Shelby. "Envoyez-moi simplement le contrat."

Dans les réponses à ce Tweet, Makhachev a également fermé un fan qui a prédit que Lee le battrait dans leur combat potentiel.

"Lol", écrit-il. "Pas dans cette vie."

Islam Makhachev est actuellement sur une séquence de six victoires consécutives, mise en évidence par des victoires sur Nik Lentz, Gleison Tibau, Kajan Johnson et, plus récemment, Davi Ramos, qu'il a battu par décision à l'UFC 242. Un partenaire d'entraînement clé du champion des poids légers de l'UFC Khabib Nurmagomedov, Makhachev est un fantastique 18-1 au total, avec sa seule défaite face au Brésilien Adriano Martins lors de son deuxième combat à l'UFC.

Kevin Lee, quant à lui, a récemment réintégré le titre avec une victoire par coup de tête à coups de tête contre Gregor Gillespie, anciennement invaincu. Lee s'est préparé pour ce combat au Tristar MMA à Montréal, Québec, sous la tutelle du légendaire entraîneur Firas Zahabi.

Selon vous, qui gagne un combat potentiel entre Islam Makhachev et Kevin Lee?

