Israël Adesanya (500 000 $) et Yoel Romero (350 000 $) mènent les salaires de l’UFC 248

Le champion des poids moyens, Israël Adesanya, remportera un demi-million cool, gagnant ou perdant, à l’UFC 248.

Adesanya (18-0 MMA, 7-0 UFC) devrait gagner 500000 $ sans bonus de victoire potentiel pour son combat pour le titre du tournoi principal contre le challenger Yoel Romero (13-4 MMA, 9-3 UFC) samedi au T-Mobile Arena à Las Vegas. Romero devrait gagner 350 000 $ sans bonus de victoire.

Dans le co-événement principal, l’ancienne championne féminine de poids paille et maintenant challenger titre Joanna Jedrzejczyk (16-3 MMA, 10-3 UFC) fera en fait plus que la championne en titre Zhang Weili (20-1 MMA, 4-0 UFC) avec un gagner. Jedrzejczyk devrait gagner 106 000 $ à montrer et 106 000 $ à gagner. Weili devrait gagner 100 000 $ pour montrer et 100 000 $ pour gagner.

Également sur la carte principale, Beneil Dariush (17-4-1 MMA, 11-4-1 UFC) peut gagner 70 000 $ pour montrer et doubler pour gagner contre Drakkar Klose (11-1-1 MMA, 5-1 UFC), qui devrait gagner 40 000 $ / 40 000 $.

Neil Magny (21-7 MMA, 14-6 UFC) peut gagner 76000 $ / 76000 $ dans son combat poids welter contre Li Jingliang (17-5 MMA, 9-3 UFC), qui devrait gagner 64000 $ / 64000 $.

Et pour ouvrir la carte principale, Alex Oliveira (20-8-1 MMA, 9-6 UFC) est prévu pour 64 000 $ / 64 000 $ au poids plume contre Max Griffin (15-7 MMA, 3-5 UFC), qui peut gagner 35 000 $ / 35 000 $.

Yahoo! Le sportif Kevin Iole a rapporté les salaires de la commission sportive du Nevada.

Maintenant, l’avertissement habituel: les chiffres n’incluent pas les déductions pour des éléments tels que l’assurance, les licences et les taxes. De plus, les chiffres n’incluent pas l’argent payé par les sponsors, y compris le paiement officiel de conformité aux directives promotionnelles UFC 248. Ils n’incluent pas non plus les autres «vestiaires» ou les primes discrétionnaires spéciales que l’UFC paie souvent. Ils n’incluent pas non plus les réductions à la carte que certains combattants de haut niveau reçoivent.

Par exemple, les responsables de l’UFC distribueront des bonus supplémentaires de 50 000 $ pour les récompenses «Performance de la nuit» et / ou «Combat de la nuit».

En d’autres termes, les chiffres ci-dessus sont simplement des salaires de base déclarés à la commission et ne reflètent pas les rémunérations complètes pour l’événement.

