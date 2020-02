“Israël Adesanya a peur de moi”, explique Jon Jones

Qui ne veut pas voir un combat Jon Jones vs Israel Adesanya? Passé et présent contre présent et futur. Bien que ce ne soit pas le cas puisque «Bones» veut rester au top dans 10 ans. Il ne fait aucun doute que ce serait un énorme combat. Celui qui pourrait arriver l’année prochaine, à la fois selon les deux combattants et Dana White.

Où Jon Jones est-il vu dans 10 ans?

«Israël Adesanya a peur de moi»

Mais les deux doivent prendre soin de leurs divisions respectives, bien que cela cela ne les empêchera pas de maintenir leur rivalité. En fait, en parlant récemment avec MMA Fighting, le champion du monde de poids semi-complet de l’UFC a déclaré:

«À la fin de la journée, ce n’est pas K-1. Ce n’est pas une ligue dans laquelle il se battra. Je comprends que les gens aiment son style, mais je connais des milliers de personnes comme lui. J’ai grandi avec des gens comme lui. Cela ne m’impressionne pas car il impressionne les autres. Il a peur. C’est tout. Il cherche juste des excuses pour ne pas me faire face parce qu’il a peur de le faire.

“Quand tu me dis que tu veux que nous nous battions l’année prochaine, tu me dis que tu ne te vois pas prêt à te battre avec moi maintenant, ce qui en dit long sur ta mentalité. Et c’est tout ce que je dois savoir. Si vous pensez que l’année prochaine je serai une version plus faible de moi, vous vous trompez. »

Les deux parlent beaucoup, ils continueront de parler beaucoup, et bien que tous les combats que les deux ont à venir soient intéressants, nous voulons tous voir comment ils font face l’année prochaine ou chaque fois.