Israël Adesanya à propos de l’arrestation de Jon Jones – «Je me sens mal de voir un jeune homme noir tout jeter»

Israel Adesanya n’a pas tardé à lancer des mèmes visant Jon Jones après que le champion actuel de l’Ultimate Fighting Championship (UFC) Light Heavyweight a été arrêté pour avoir bu pendant une intoxication (DWI) il y a quelques semaines à Albuquerque, au Nouveau-Mexique.

Mais malgré leur querelle, Adesanya a montré une certaine compassion pour «Bones». Pour commencer, il n’a pas publié ses mèmes les plus blessants envers Jones, préférant les garder pour lui. Mais à la fin de la journée, “The Last Stylebender” dit qu’il se sentait mal pour Jones, qui semble tout jeter.

“C’est un jeune noir au sommet de son art et il jette tout”, a déclaré Adesanya dans une interview à ESPN (via MMA Fighting). «Beaucoup de ce que D.C.a dit, même chose. Comme, je me sentais mal pour lui quand je regardais aussi les images de la caméra corporelle. À la fin, alors qu’il sanglotait, je me sentais mal pour lui.

“Parce que je peux m’imaginer dans cette position”, a-t-il ajouté. “Et je vous parie même à l’arrière de la voiture de l’équipe, il pense,‘ F * ck, Israël va avoir beaucoup de matériel avec celui-ci. ’Je te parie. Je jure devant Dieu. Mais, comme je l’ai dit, beaucoup de choses ne verront jamais le jour parce que c’est drôle pour moi mais en même temps je suis triste de voir un jeune, noir, maigre [expletive] qui souhaite avoir eu la carrière au début comme je le suis en ce moment, et il se contente de tout jeter. “

Adesanya utilise Jones comme récit édifiant, promettant de ne pas commettre les mêmes erreurs que le champion de longue date de 205 livres. Au lieu de cela, il dit en plaisantant qu’il fera le sien.

“J’ai donc pris des leçons en regardant un gars comme lui ouvrir la voie, si vous voulez, et je ne répéterai pas les mêmes erreurs. Je vais faire le mien. Sex tape en baisse 2020! Sois prêt.”

En outre, Adesanya dit que si Jones a peut-être évité une fois de plus la prison avec rien de plus que la probation et la détention à domicile, ce ne sera pas que du soleil et des arcs-en-ciel pour le champion.

“Non, il va souffrir. Je me sens mal. Autrement dit, je ne voudrais pas être dans une maison avec lui en ce moment. C’est juste tout ce que je dirai … Je l’ai dit dans un de mes messages sur la quarantaine, comme rester fort parce que beaucoup de gens passent du temps avec leur famille et se rendent compte qu’ils ne les aiment pas, et beaucoup de gens réparent leurs relations avec leurs conjoints, avec leurs pères, avec leurs mères, peu importe, et j’ai juste l’impression que quelque chose comme ça arrive dans ma maison ne ferait qu’amortir l’atmosphère. Ça craint. Ça craint d’être lui. »

Jones a juré d’apprendre de son dernier contact avec la loi, qui comprend la résolution de ses problèmes d’alcool.