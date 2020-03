Israël Adesanya abat les rumeurs d’infection par le staphylocoque, affirme qu’il s’agit d’un “ petit coup de racloir ”

Image: @stylebender sur Instagram

Israël Adesanya dit qu’il ne souffre pas d’une infection à staphylocoque sur son bras.

Dimanche, une vidéo d’Adesanya réalisant une interview vidéo a circulé et a semblé montrer une marque sur le bras du champion des poids moyens. Beaucoup sur les médias sociaux ont immédiatement déclaré qu’il s’agissait d’une infection au staphylocoque, mais «The Last Stylebender» dit que ce n’est qu’une égratignure.

“C’est juste un petit quelque chose, un petit coup de moi”, a déclaré Israel Adesanya lors du MMA Show d’Ariel Helwani. “Cela ne se produit pas, mais peu importe.”

Quand on a demandé directement au champion ce que c’était, il a nié qu’il s’agissait de staphylocoque et a dit qu’il n’obtiendrait jamais de staphylocoque de sa vie.

“Un petit quelquechose. Je n’ai jamais eu de staphylocoque. Je ne le ferai jamais », a-t-il dit. «J’ai eu le paludisme sacrément près de huit fois. Je ne sais pas ce que j’ai eu d’autre. Comme si vous pensiez que Staph allait f ** k avec moi? “

Bien qu’il ne dirait pas ce qui est sur son bras, Israel Adesanya dit que cela ne l’affectera pas le soir du combat. Il est toujours confiant de défendre son titre de poids moyen samedi.

Dans l’événement principal de l’UFC 248, Adesanya est à la recherche de sa première défense de titre lorsqu’il affrontera Yoel Romero. Bien que le Cubain soit sur un dérapage perdant de deux combats, c’était un combat appelé “The Last Stylebender”. Il veut les défis les plus difficiles et dit que c’est Romero.

Adesanya est un parfait 18-0 en MMA, y compris 7-0 à l’intérieur de l’Octogone. Il a remporté des victoires notables contre Robert Whittaker, Kelvin Gastelum, Anderson Silva, Derek Brunson et Brad Tavares, entre autres.

Qu’Adesanya dise ou non la vérité sur son bras ne sera probablement révélé qu’après le combat. Mais, il est convaincu que cela n’aura aucun impact sur lui.

Que pensez-vous d’Israël Adesanya disant que ce n’est pas du staphylocoque et que c’est juste une petite égratignure sur son bras? Sonnez dans la section des commentaires, PENN Nation!

