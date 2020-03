Israël Adesanya affirme que le paludisme l’a rendu immunisé contre le coronavirus – «Je ne me vois pas affecté»

Israël Adesanya, champion des poids moyens de l’Ultimate Fighting Championship (UFC), pourrait s’avérer être le remède contre le coronavirus, de la même manière que Will Smith a utilisé son propre sang pour créer un antidote pour le virus zombie-monstre dans I Am Legend.

Merci le paludisme!

Selon «The Last Stylebender», sa guerre de longue date contre les moustiques l’a rendu immunisé contre certaines des maladies les plus meurtrières au monde, comme l’infection à staphylocoques et le nouveau coronavirus. Cette dernière, qui semble être originaire de Chine, est sur le point de devenir une pandémie mondiale.

«Combien de personnes sont mortes du coronavirus jusqu’à présent? Combien de personnes ont eu le rhume? Il y a ce battage médiatique à propos de la couronne, et j’avais mon masque facial à l’aéroport, mais à la fin de la journée, j’ai eu le paludisme huit fois », a déclaré la vedette de l’UFC 248 aux journalistes lors des séances d’entraînement ouvertes de mercredi (via MMA Fighting). “Ma génétique est différente, et je ne suis pas au-dessus de la nature, ne vous méprenez pas. Je n’y suis pas soumis. Je ne me vois pas affecté par cela. “

Son compatriote champion de l’UFC, Weili Zhang, n’a pas partagé son optimisme et a été expédié de Pékin en Thaïlande, puis à Abu Dhabi, et finalement à Las Vegas. “Magnum” défendra son titre de 115 livres face à Joanna Jedrzejczyk dans le co-événement principal de l’UFC 248.

“Vous pensiez que j’avais du staphylocoque cette semaine”, a poursuivi Adesanya. “Je n’ai jamais eu de staphylocoque dans ma vie. Je frappe au bois, je ne le ferai jamais. Ce n’était rien. Il n’y a pas de fluide. Je ne sais pas à quoi ressemble le staphylocoque. Certaines personnes l’ont eu, d’où je viens. Mais je ne l’ai jamais eu, et je ne le ferai jamais, frapper sur du bois. Et le paludisme est le plus grand tueur au monde, n’est-ce pas? Donc, toute cette merde corona – putain de coup sur le bois, j’espère que je ne comprends pas maintenant la merde sur la couronne. “

Le paludisme continue de terroriser des régions comme l’Afrique subsaharienne et l’Asie du Sud, mais ne se classe pas dans le Top 10 en termes de taux de mortalité mondiaux.

Que Adesanya reste ou non immunisé contre le Romerovirus est une question à laquelle nous aurons répondu à la fin de l’événement principal de l’UFC 248 ce samedi. nuit (7 mars 2020) à l’intérieur du T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada.